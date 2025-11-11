Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára

Lavrov egy orosz médiának adott interjúban közölte: Moszkva kész újraindítani a diplomáciai előkészítést, és Budapest továbbra is a preferált helyszín, amennyiben az amerikai fél visszatér korábbi javaslatához.
A miniszter elmondta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter október 20. óta nem beszélt vele; akkor még a csúcs részleteit egyeztették, ám Rubio később azt ajánlotta Trumpnak, hogy mondja le a találkozót.
Az Egyesült Államok ezt követően a republikánus elnök hivatalba lépése óta először jelentős szankciókat vezetett be Oroszország ellen.
Lavrov szerint továbbra sem világos, miért fújták le a csúcstalálkozót. Azt állította, a felek udvarias és konstruktív beszélgetést folytattak, és a következő lépés már a külpolitikai, katonai és biztonsági szervek képviselőinek egyeztetése lett volna.
Kapcsolódó tartalom
Ehelyett azonban Washington nyilvánosan jelentette be, hogy nincs értelme találkozni.
A miniszter kitért arra is, hogy a korábban elküldött orosz memorandum nem tartalmazott többet az anchorage-i megbeszéléseknél, és célja pusztán az ott elért megértések rögzítése volt. A brit médiát azzal vádolta, hogy félrevezető kampányt indított a Kreml „maximalista” követeléseiről.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov)