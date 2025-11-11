Műsorújság
Kifizetetlen számla, dulakodó brit miniszterelnök-helyettes: III. Károlyhoz fordult a francia taxis

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.11. 16:53

| Szerző: Udvardy Zoltán
„Felség, kérem, avatkozzon be!” – e szavakkal fordult a brit uralkodóhoz egy francia taxisofőr, akinek a számláját április óta nem fizeti ki David Lammy miniszterelnök-helyettes. Mi több, a brit politikus még meg is akarta verni a sofőrt, súlyosan szidalmazva a franciákat.

Borsos számláját az utas nem akarta kiegyenlíteni, sőt, szitkozódni kezdett – ez a mindennapi taxis történet rögtön érdekessé válik, ha hozzátesszük, hogy az eset David Lammy brit külügyminiszterrel történt. (A politikus 2025 szeptembere óta az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettese, igazságügy-miniszter és lordkancellár. Korábban, 2024 júliusa és 2025 szeptembere között külügyminiszterként szolgált.)

Április 11-én  fuvarozta Lammyt és feleségét, Nicola Greent az észak-olaszországi Bologna közeléből, Forliból több mint 600 kilométerre, a francia Alpokban található Flaine síközpontba egy francia taxis, idézi fel a történteket korábbi cikkében a The Guardian.

Amikor a fuvarozó, Nasim Mimum közölte a viteldíjat, ami 700 euró (kicsivel több mint 274 ezer forint) volt az 1550 eurós számlából (a fennmaradó részét a foglalási szolgáltatásnak kellett volna fizetnie), a vezető brit politikus szitkozódni, majd dulakodni kezdett a sofőrrel.

Levelet írna az uralkodónak

A Le Figaro így ismerteti a fejleményeket: „Nem volt hajlandó fizetni. Angolul kiabálva azt mondja nekem: »Kib…szott francia!«” – mesélte a sofőr kedden az RTL mikrofonjába.

Félelmében, hogy megverik, a sofőr a csomagtartóban lévő poggyászokkal együtt elmenekült. Állítása szerint a csomagokat „még aznap” visszajuttatta. Mindkét fél feljelentést tett, de a francia igazságszolgáltatás csak a brit állampolgár feljelentését fogadta el.


A taxisofőrt a bonneville-i (Haute-Savoie) bíróság november 3-án felmentette. Csakhogy a fuvardíját a mai napig nem fizette ki neki senki.

A taxis ezért kijelentette: sürgősen levelet ír III. Károly brit uralkodónak. „Felséged, kérem, avatkozzon be, és intézze el a kifizetést! A miniszter háromnapos utazgatásért egyetlen centet sem fizetett nekem” – mondta a sofőr az RTL-nek.

Kiemelt kép: David Lammy brit miniszterelnök-helyettes (Forrás:Wikipédia)

