Kifizetetlen számla, dulakó brit miniszterelnök-helyettes: III. Károlyhoz fordult a francia taxis

„Felség, kérem, avatkozzon be!” – e szavakkal fordult a brit uralkodóhoz egy francia taxisofőr, akinek a számláját április óta nem fizeti ki David Lammy miniszterelnök-helyettes. Mi több, a brit politikus még meg is akarta verni a sofőrt, súlyosan szidalmazva a franciákat.

Borsos számláját az utas nem akarta kiegyenlíteni, sőt, szitkozódni kezdett – ez a mindennapi taxis-történet rögtön érdekessé válik, ha hozzátesszük, hogy az eset David Lammy brit külügyminiszterrel történt. (A politikus 2025 szeptembere óta az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettese , igazságügyminiszter és lordkancellár. Korábban, 2024 júliusa és 2025 szeptembere között külügyminiszterként szolgált.)

Április 11-én fuvarozta Lammyt és feleségét, Nicola Greent az észak-olaszországi Bologna közeléből Forliból több mint 600 km-re, a francia Alpokban található Flaine síközpontba egy francia taxis, idézi fel a történteket korábbi cikkében a The Guardian.

Amikor a fuvarozó, Nasim Mimum közölte a viteldíjat, ami 700 euró volt az 1550 eurós számlából (a fennmaradó részét a foglalási szolgáltatásnak kellett volna fizetnie), a vezető brit politikus szitkozódni, majd dulakodni kezdett a sofőrrel.

„Il en va de l’honneur de l’Angleterre.” 🎙 Nasim Mimum, conducteur de taxi a été relaxé par la justice française, après avoir été accusé d’avoir volé les valises du ministre britannique, David Lammy, et de son épouse, après une course entre l’Italie et la Haute-Savoie. Il… pic.twitter.com/85lFHdpILo — RTL France (@RTLFrance) November 11, 2025

Levelet írna az uralkodónak

A Le Figaro így ismerteti a fejleményeket: „Nem volt hajlandó fizetni. Angolul kiabálva azt mondja nekem: »Kib..szott francia!«” – mesélte a sofőr kedden az RTL mikrofonjába.

Félelmében, hogy megverik, a sofőr a csomagtartóban lévő poggyászokkal együtt elmenekült. Állítása szerint a csomagokat „még aznap” visszajuttatta. Mindkét fél feljelentést tett, de a francia igazságszolgáltatás csak a brit állampolgár feljelentését fogadta el.

This Mug David Lammy thinks it’s hilarious when talking about migrant rapist Hadush Kebatu being released on the streets in error… Would he be laughing if it was one of his kids??? 🤬🤬 pic.twitter.com/ayyqG6JFNW — The Uncensored Patriots 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@SeanyBoyy89) October 28, 2025



A taxisofőrt a Bonneville-i (Haute-Savoie) bíróság november 3-án felmentette. Csakhogy a fuvardíját a mai napig nem fizette ki neki senki.

A taxis ezért kijelentette: sürgősen levelet ír III, Károly brit uralkodónak. „Felséged, kérem, avatkozzon be és intézze el a kifizetést! A miniszter háromnapos utazgatásért egyetlen centet sem fizetett nekem” – mondta a sofőr az RTL mikrofonjába.

Kiemelt kép: David Lammy brit miniszterelnök-helyettes, Megijedt tőle a sofőr. (Forrás: Wikipédia)