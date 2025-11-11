Hiába rakták ki az országból, gumicsónakon visszatért az illegális migráns

A brit kormány megerősítette, hogy egy második migráns is visszatért azok közül, akiket az „egy be, egy ki” néven futó megállapodás alapján deportáltak Franciaországba. A belügyminisztérium szerint a férfit „a lehető leggyorsabban” ismét kiutasítják az Egyesült Királyságból.

A korábban kiutasított férfi az előző hétvégén, egy kis csónakkal érkezett vissza az Egyesült Királyság partjaira,

ahol a hatóságok szerint „biometrikus adatok alapján azonosították és azonnal őrizetbe vették”.

A brit belügyminisztérium közölte: „Az ügyét gyorsított eljárásban fogják elbírálni, és a lehető leggyorsabban visszatoloncolják Franciaországba. Az üzenet egyértelmű: ha megpróbálsz visszatérni az Egyesült Királyságba, visszaküldünk. Mindent megteszünk, hogy fokozzuk az illegális migránsok kiutasítását és biztosítsuk határaink védelmét” – idézte a belügyi közleményt a Sky News.

A brit miniszterelnök hivatal hangsúlyozta, hogy a visszatérő férfi észlelése „egyértelműen bizonyítja a rendszer hatékonyságát”.

„Van egy személy, aki megérkezett a bejárati ajtóhoz, akit azonnal felismertek, és akinek az utazása teljesen hiábavaló volt. Ő is visszatér Franciaországba, ahogy az előző esetben is történt – pénztárca és esélye nélkül, a sorsa az, hogy egyenesen Franciaországba térjen vissza, és hiába költötte el pénzét a veszélyes átkelésre”

– írta a kormányfő hivatala.

A britek és franciák által kötött „egy be, egy ki” megállapodás lehetővé teszi az Egyesült Királyság számára, hogy bárkit, aki csónakkal érkezik az országba, visszaküldjön Franciaországba, cserébe pedig Franciaország ugyanannyi olyan embert engedhet be az Egyesült Királyságba, akik korábban még soha nem próbáltak illegálisan bejutni az országba. A brit belügyminisztérium legutóbb azt közölte, hogy eddig 94 migránst küldtek vissza Franciaországba, és 57 ember érkezett az Egyesült Királyságba a program keretében.

A minisztérium azt is közölte, hogy a Franciaországgal való együttműködésnek köszönhetően eddig ebben az évben „több mint 20 000 illegális csatornaátkelési kísérletet” akadályozott meg. A legfrissebb statisztikák azonban azt mutatják, hogy vasárnap öt hajóval összesen 349 ember tette meg az utat, így 39 075 főre emelkedett azok száma, akik megpróbáltak átkelni a szigetekre. Ezzel az érkezők száma már meghaladta a 2024-es (36 816) és a 2023-as (29 437) év teljes számát, de 2%-kal alacsonyabb a 2022-es év azonos időszakának teljes számánál (39 929).

A kiemelt kép illusztráció. MTI/EPA/Etienne Laurent.