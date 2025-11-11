Hazudtak reggel, éjjel meg este: a BBC-nél csak a jéghegy csúcsa volt Trump beszédének meghamisítása

Elnézést kért hétfőn Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című televíziós hírmagazinja manipulált változatban számolt be Donald Trump amerikai elnök egyik beszédéről. Lenne még miért elnézést kérni: a

Elnézést kért hétfőn Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című televíziós hírmagazinja manipulált változatban számolt be Donald Trump amerikai elnök egyik beszédéről. Lenne még miért elnézést kérni: a zsidók „ördögök”, akiket, „ahogy Hitler tette”, el kellene égetni; Ahmed Qannan egy hős, aki megölt egy izraeli rendőrt; Donald Trump azt akarta, hogy lőjék le Liz Cheney-t – csak néhány állítás, melyek a BBC arab és angol nyelvű csatornáin hangzottak el a közelmúltban. Közben a csatorna egyik hírhamisítás miatt távozásra kényszerült vezetője máris „puccsot” emleget, a baloldali sajtó pedig „jobboldali sajtóhadjáratról” fantáziálva kelt hangulatot.

Egyre többen szólítják fel a BBC-t, hogy ismerje el: „intézményes” szintű, az egész brit közmédiumot érinti a baloldali-liberális elfogultság vádja, s hogy a médium működésének egészére jellemző a hírek elfogult kezelése, olykor meghamisítása, amelyek miatt távozni kényszerült posztjáról a hét végén Tim Davie, a BBC főigazgatója és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója.

A BBC vezetői azt követően jelezték távozásukat, hogy a The Telegraph című brit lap olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus épületének megrohamozására biztatta volna híveit.

Puccs történt

Miközben az egyik távozó vezető, Turness asszony nem sokkal lemondásának bejelentését követően máris azt nyilatkozta: „A csatornánál nem áll fenn intézményi elfogultság”, és szerinte „bár hibák történtek, a BBC továbbra is a világ legmegbízhatóbb hírszolgáltatója”, David Yelland, a Sun korábbi szerkesztője, aki jelenleg liberális kommentátor és a BBC Radio 4 podcastjának házigazdája, máris „puccsról” beszélt: szerinte „belső munka következtében kényszerültek a vezetők távozásra”.

Csakhogy a brit politika és a média igen széles spektruma vélekedik másképpen. Graham Stringer, munkáspárti képviselő a The Telegraphnak azt mondta, hogy a BBC-nél „az elfogultságnak már hosszú története van, amelyet a közmédium egyszerűen nem ismer el”.

The Guardian: Ellenséges szalagcímek

Hozzátette: számos esetben „láthatjuk az elfogult szemléletet a férfiakról és nőkről szóló biológiai ostobaságtól kezdve a Hamászig és Gázáig!” Szerinte a BBC-nek fel kell ismernie saját súlyos elfogultságát. „Ez fenyegeti a BBC jövőjét, és nem valamilyen külső tényező.” Elmondta: „Hallgattam a BBC Today műsorát, és ez hihetetlen. A Guardian szerkesztője és valaki más a BBC-től volt ott. Egyszerűen nem értik, tényleg nem értik! Mindenki mást hibáztatnak.”

Valóban, a baloldali The Guardian a botrány ellenére arról ír, hogy „egy hétig ellenséges szagcímekkel” támadta a BBC-t a „jobboldali média”, mintha a történetek nem súlyos hírhamisításokról és egy tekintélyes médium torz, véglegesen elfogult tájékoztatási politikájáról szólnának, hanem a The Daily Telegraph (a Telegraph ennek a lapnak az online kiadása – a szerk.) „és más jobboldali médiumok” ellenséges sajtóhadjáratáról.

A The Telegraph viszont az elmúlt hét folyamán hatalmas mennyiségű bizonyítékkal és dokumentummal támasztotta alá, hogy a Trump-beszédet is meghamisító médium hosszú évek óta baloldali-liberális elfogultsággal tálalja a világ eseményeit.

Gátlástalan hírhamisítás

A konzervatív brit orgánum az egyik cikkében Michael Prescott, aki júniusig a BBC szerkesztői Irányelvek és szabványok bizottságának tagja volt, kilenc pontba szedi, hogy mely témakörökben manipulálta a történeteket a BBC, súlyos politikai elfogultsággal elferdítve, számos alkalommal meghamisítva a világ történéseit.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője közben azt nyilatkozta, hogy a vállalat számára ez az utolsó esély. Felidézve múlt heti, Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetését, hozzátette, hogy az amerikai elnököt felháborította, hogy a Panorama dokumentumfilmje „megszerkesztette” (polgárháborús hangulatot keltve, súlyosan meghamisította – a szerk.) a 2021. január 6-án támogatóihoz intézett beszédét.

Shocking BBC scandal:

Internal report exposes how the BBC doctored Trump’s 2021 speech to falsely portray him inciting Capitol Hill violence . Clips spliced to twist words; media bias at its worst. Time for accountability. Why BBC? 😢✨️💔 pic.twitter.com/WTvCKDoBUa — Bishop (@american_059) November 4, 2025



A Prescott által említett számos példa között szerepel az az eset, amikor 2024. október 31-én Tucker Carlson politikai talkshow-műsorvezetőnek adott interjúban Trump azt mondta, hogy a Kamala-kampányt támogató republikánus Liz Cheney „mindig is háborúzni akart”. Trump „radikális háborús héjaként” jellemezte Cheney-t, és fölvetette: mit szólna az alelnök, ha őrá fognának fegyvert, ha puskacsövek merednének az arcába? Prescott aláhúzta: „Trump ekkor egyértelműen bírálta azokat a politikusokat, akik könnyedén küldenek amerikai csapatokat háborúba anélkül, hogy az emberi áldozatokra gondolnának.”

BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness have resigned following the revelations of BBC bias by the Telegraph. Good but they should be the first of many. The BBC is now a national disgrace. pic.twitter.com/F85MUoAN4T — Chris Rose (@ArchRose90) November 9, 2025



Ezután a demokrata elnökjelölt, Kamala Harris kampánystábja már azt állította, hogy Trump Liz Cheney lelövését szorgalmazta, és „sajnos a BBC ismételten ezt a pontatlan változatot erőltette Trump állításaival szemben”. A BBC News műsorvezetői és riporterei már arról beszéltek: Trump fokozta az erőszakos retorikát, és „azt akarja, hogy az emberek arcon lőjék Liz Cheney-t”, illetve hogy az akkori republikánus elnökjelölt szerint „Liz Cheney-t kivégzőosztag elé kellene állítani”.

Szó sincs tehát puszta „hibákról” vagy valamiféle „belső puccsról” a brit közmédium szervezetében. A BBC által a szerkesztők politikai elfogultsága okán rendszeresen meghamisított, manipulált hírek, értesülések tömegéből kitűnik, hogy a brit közmédium

különös részrehajlással kezelt három témakört:

Erős elfogultsággal kezelték a Donald Trumppal kapcsolatos értesüléseket;

palesztinpárti részrehajlással tudósították a gázai fegyveres konfliktus híreit;

a woke-ista ideológia jegyében tálaltak genderkérdéssel kapcsolatos ügyeket.

Elfogult kampányüzemmód

A 2024-es elnökválasztást megelőző kampány időszakában, mint arra Prescott is rámutatott, „a BBC műsorainak nagy része kifejezetten Trump-ellenes és Harris-párti volt”. A BBC tudósításainak belső felülvizsgálata pedig

egyetlenegy olyan műsort sem talált, amely kritikusabban vizsgálta volna Harrist, mint ahogy Trumpot kikezdték.

A kampányidőszakban a BBC túlságosan is a Kamala Harris által népszerűsített kampánytémákra fókuszált, mint például az abortusz és a nők jogai, olyan témakörök rovására, mint az amerikai gazdaság, a bevándorlás és a foglalkoztatás – hiszen e területeken nem sok dicsekedni valója volt a Biden-adminisztrációnak és Harris alelnöknek.

Eközben Trump 2024 májusában közokirat-hamisítás okán történt elítéléseinek tudósítása során „gyakran nem emelték ki, hogy (az ügyben megszólaló) amerikai ügyészek között sokan politikailag kinevezettek, ami azt jelentette, hogy a nézők nem értették meg alaposan a választási kampány során zajló úgynevezett jogi vitákat”.

Aki tud arabusul…

Prescott leírja, hogy „a BBC Arabic csatornán megjelenő újságírók antiszemita és Hamász-párti nézeteiről szóló hírek 2025 júniusában belső vizsgálatot kényszerítettek ki a csatornánál”.

Ilyen újságíró volt például Samer Elzaenen, akiről a The Telegraph elárulta, hogy számos antiszemita megjegyzést tett közzé, többek között

azt javasolta, hogy a zsidókat „ahogy Hitler tette”, el kellene égetni.

Egy másik példa Ahmed Qannan volt, aki „hősként” emlegette az egyik, négy civilt és egy izraeli rendőrt megölt palesztin fegyverest. Harmadik példa Ahmed Alagha volt, aki az izraelieket embertelenebbnek, a zsidókat pedig „ördögöknek” nevezte – a BBC csatornáján.

🚨 EXCLUSIVE: BBC’s bias ‘pushed Hamas lies around the world’ Leaked dossier says corporation’s Arabic service boosted terror group’s claims and minimised Israeli suffering Find out more from @gordonrayner: https://t.co/ddcEzqtMnl pic.twitter.com/GzBPITPxpc — The Telegraph (@Telegraph) November 4, 2025



A gázai konfliktust a brit hírcsatorna és közrádió szintén elfogultan, a balliberális ideológia torzításain keresztül közvetítette. Most a BBC változtatásokat hajt végre arab nyelvű csatornájának tartalmában és szerkesztői felügyeletében, mivel komoly kritikák fogalmazódtak meg a csatorna Izrael-ellenes elfogultsága kapcsán. Az egyik tanácsadó, David Grossman januárban jelentést készített, amelyben áttekintette a BBC arab nyelvű műsorát, és „problémákat” azonosított – áll a Deadline című lap által megtekintett jegyzőkönyvekben.

A The Telegraph szerint Grossman a BBC Arabic gázai hírekkel kapcsolatos kezelését vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy míg a BBC weboldalán 19 különálló cikk található a Hamász iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-i támadásai idején elrabolt izraeli túszokról, míg a BBC Arabic csatornán egy sem. Grossman egy konkrét példát idézett, amely azt mutatta be, hogyan adott nagyobb hangsúlyt a Hamásznak a BBC News egyik riportjában, amely egy jezidi nőről szólt, akit izraeli katonák mentettek meg, miután Gázába hurcolták, és a Hamász egyik palesztin tagja tartotta fogva.

Beolvassuk a terrorszervezet közleményét

A BBC Arabic csatorna egy 582 szavas Hamász-nyilatkozatot közölt a történetről, melyből az derül ki, hogy az izraeliek csak kitalálták az egészet.

Prescott azt is elmondta, hogy az angol nyelvű weboldalon háromszor annyi olyan történet volt, amely elsősorban az izraeliek szenvedéseivel foglalkozott. Ezek között szerepeltek a Gázában fogva tartott túszok által elszenvedett borzalmak, a traumatizált izraeli közösségek helyzetének kezelése, a Hamász és a Hezbollah rakétatámadásai izraeli lakóközösségek ellen, valamint a növekvő antiszemitizmus. Ezek mind hiányoztak a BBC Arabic csatornájáról.

2024 júliusában a Hezbollah bombamerényletet hajtott végre egy drúz város ellen a Golán-fennsíkon, a támadásban gyerekeket találtak el egy futballmeccs közepén – közülük kilencen meghaltak. Prescott rámutat: „Az angol nyelvű változat tartalmazta a Hezbollah azon cáfolatát, hogy felelős lenne a Majdal Samsz-i rakétatámadásért, de olyan bizonyítékokat is tartalmazott, amelyek arra utaltak, hogy más helyszíneket is bombáztak a környéken. A BBC arab nyelvű riportja, amelyet négy órával az angol nyelvű verzió után tettek közzé, nem közölte azokat a bizonyítékokat, amelyek a Hezbollahot a futballpályától mindössze három kilométerre fekvő, közeli katonai létesítmény elleni bombatámadáshoz kötnék, míg a csatorna

kiemelten kezelte a terrorszervezet közleményét, amely tagadta részvételüket a merényletben.

A címsor szerint a támadásban »izraeliek« haltak és sérültek meg, nem pedig gyerekek.

🚨BREAKING: NIGEL FARAGE WILL SCRAP BBC LICENCE FEE DUE TO INSTITUTIONAL BIAS🚨 pic.twitter.com/h20A552cpU — Gauci Reports (@MartinGauci) November 10, 2025

Még a szemét is forgatta!

A The Telegraph arról is tájékoztatott: „A BBC nemekkel és identitással foglalkozó tudósítója megpróbálta megakadályozni egy olyan kampányszervezet beszámolóját, amely a női egyenlőséget próbálta megvédeni – egy olyan közegben, ahol »egynemű« emberekről, tehát férfiakról és nőkről volt szó. Ez pedig összeegyeztethetetlen a genderideológiával.”

Sonia Sodha baloldali publicista, a The Guardian és az Observer szerzője, bár túl erősnek érezte a The Telegraph állításait a BBC-nél tapasztalható elfogultságról, kifejtette: aggódik a műsorszolgáltató viselkedése, különösen a szerkesztői panaszkezelési osztály (ECU) magatartása miatt. Nemrég ugyanis kiderült, hogy az ECU számos panaszt helybenhagyott

Martine Croxall műsorvezető ellen, miután egy híradásban nem volt hajlandó a várandós nőket „várandós embereknek” nevezni

„és úgy tűnt, a szemét is forgatta”.

Lerasszistáznak boldog-boldogtalant

Sodha emlékeztetett: „A BBC szerkesztőségi panaszosztálya megbüntette a csatornánál dolgozó Justin Webbet is, amiért tényszerű dolgot állított, miszerint a transznemű nők férfiak.” Hozzátette: „Ugyanakkor a panaszosztály nem reagál a hozzájuk forduló nők olyan panaszaira, amelyek szerint »van itt egy férfi, aki megölt valakit, és nőként emlegetik őt, női névmásokkal«. A panaszosztály szerint ez rendben van.”

A Prescott által felsorolt észrevételek számos más témakörre is kiterjednek; a BBC-tényellenőrző például kénytelen volt törölni egy olyan műsort, amelyben hamisan rasszistának állították be a gépjármű-biztosítókat. Kiderült: ez az állítás teljesen alaptalan volt.

Kiemelt kép: A BBC brit közszolgálati médiatársaság londoni székháza 2025. november 10-én. Tim Davie, a BBC vezérigazgatója 2025. november 9-én lemondott posztjáról, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Ugyancsak bejelentette lemondását Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)