Halálos repülőbaleset: lezuhant egy török katonai gép Azerbajdzsán és Georgia határán

A török és grúz hatóságok szerint kedden lezuhant egy török katonai teherszállító repülőgép Georgia légterében, az Azerbajdzsánnal közös határ közelében – írta az amerikai AP hírügynökség. A balesetről videó is készült.

A grúz belügyminisztérium közlése szerint a repülőgép Grúzia Sighnaghi nevű településén, az azeri határ közelében zuhant le – írta az AP. A török hírműsorokban bemutatott, valamint a közösségi médiában terjedő videofelvételeken látható, hogy

a repülőgép spirális ívben zuhant le, és fehér füstcsíkot hagyott maga után.

A török védelmi minisztérium közlése szerint a balesetben érintett C-130E típusú repülőgép Azerbajdzsánból szállt fel, és Törökországba tartott, amikor lezuhant. Az nem világos, hogy hány fő tartózkodott a gépen a baleset idején, de

Recep Tayyip Erdogan török elnök jelezte, hogy több halálos áldozata is van a balesetnek (bár pontos részleteket nem közölt).

Erdogan kijelentette, hogy „mélyen megrendítette” a baleset, és részvétét fejezte ki a katasztrófa „mártírjainak”. A török védelmi minisztérium közlése szerint az azeri és grúz hatóságokkal együttműködve keresési és mentési műveletet indítottak.

Az amerikai Lockheed Martin által gyártott C-130-as katonai teherszállító gépeket a török fegyveres erők széles körben használják személyzet szállítására és logisztikai műveletek lebonyolítására. Törökország és Azerbajdzsán szoros katonai együttműködést tart fenn – emlékeztetett az AP.

Már a levegőben darabokra szakadhatott a gép a videó alapján

A FlightRadar24 nevű repüléskövető oldal néhány további részletet is közölt a balesetről. Mint írták,

a repülőgép a TUAF543 hívójellel működött, és magyar idő szerint 11:19 UTC-kor szállt fel az azerbajdzsáni Gandzsa Nemzetközi Repülőtérről.

Ezen kívül többen felhívták a figyelmet arra is, hogy a zuhanásról készült videókon az is látszik, hogy a gép még a levegőben szétesett, és egy méretes darab –úgy tűnik, hogy ez a gép farokrésze lehetett, amely valamilyen okból leszakadt róla – mellette zuhant a föld felé.

Seems like the fateful Plane got Stuck in a Flat Spin after breaking apart and losing the Tail Section. We can also observe the lost section coming down separately. TBH, it’s quite Strange for C-130s to break apart like that (without any External Factors) because it’s a Trust… https://t.co/BFr2Q8iUAU pic.twitter.com/rwlemurlM3 — Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) November 11, 2025

Többen szóvá is tették, hogy egy C-130-as esetében (amelyet eleve nehéz terhek szállítására terveztek) nehezen elképzelhető, hogy a gép külső behatás nélkül így szétessen a levegőben. A Daily Mail szerint később a balesetet helyszínén is több darabban találták meg a gépet, amely a földet éréskor felrobbant.

A brit lap idézte egy orosz háborúpárti katonai csatorna kommentárját is, amely azt írták: „Úgy tűnik, hogy a török C-130 valószínűleg belső robbanás miatt tört szét a levegőben.” A baleset konkrét okáról azonban egyelőre nincs biztos információ, ezt a vizsgálat derítheti ki a jövőben.

A kiemelt kép illusztráció: egy Fülöp-szigeteki C-130-as bevetésen. MTI/EPA Fotó.