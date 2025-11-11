Felrobbant egy autó egy iszlámábádi bíróságnál, többen meghaltak

Felrobbant egy autó kedden egy iszlámábádi bíróság épületének bejárata közelében, a nagy erejű detonáció következtében legkevesebb öt ember életét vesztette – jelentette a pakisztáni média.

További 13 ember megsérült. Az áldozatok többnyire járókelők voltak, illetve azok, akik a bíróságra tartottak meghallgatásra. A rendőrség egyelőre vizsgálja, mi okozta a robbanást. Nem erősítették meg azt a sajtójelentést, hogy egy gázpalack robbanhatott fel.

A robbanás számos autót is megrongált a bíróság környékén, ahol rendszerint nagy a zsúfoltság a bíróságra érkező, illetve onnan távozó emberek tömege miatt. A rendőrség kedden arról is beszámolt, hogy előző este meghiúsítottak egy támadást az északnyugat-pakisztáni Haibár-Pahtunhva tartományban, ahol

fegyveresek egy katonai akadémiánál öngyilkos merényletet hajtottak végre, és túszul akartak ejteni kadétokat.

Az öngyilkos robbantás több házat súlyosan megrongált az akadémia környékén, és legkevesebb 16 civil megsebesült. Az akadémián senkinek nem esett bántódása, két támadóval rövid időn belül végeztek, további hármat pedig néhány óra alatt, időszakosan fellángoló tűzharc árán sikerült végül sarokba szorítani a hadsereg kommandós alakulatának.

A hadsereg hétfőn azt közölte, a támadás mögött a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű terrorszervezet állt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)