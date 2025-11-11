Első alkalommal fogadta Donald Trump a Fehér Házban a szír elnököt, mintegy egy évvel Basar el-Aszád bukása után

Egyesült Államok felfüggesztette a Szíriával szembeni szankciók túlnyomó többségét – jelentette be amerikai pénzügyminisztérium hétfőn, miközben Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed es-Saraa szír elnököt.

Az amerikai elnöki hivatalban tartott megbeszélésről részleteket nem közöltek. Egy rövid, szír részről kiadott közlemény szerint a témák között a közös érdekek körébe tartozó regionális és nemzetközi ügyek szerepeltek. A találkozón részt vett a két ország külügyminisztere is. Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a Szíriával szemben érvényben lévő szankciók többségét, az úgynevezett Cézár-törvény végrehajtását 6 hónapra felfüggesztették, ami megfelel Donald Trump elnök korábbi ígéretének. Az Egyesült Államok kormánya már május végén döntött egy hasonló intézkedésről.

Az indoklás szerint az intézkedés célja, hogy lehetőséget adjon Szíria számára az újjáépítésre, miközben a „káros szereplők” felelősségre vonását biztosítja.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye felhívja a figyelmet, hogy a Szíriával szemben korábban alkalmazott széles körű büntetőintézkedések enyhítésének részeként a Cézár-törvény felfüggesztése mellett a polgári felhasználású szoftverek és technológia szállítása is engedély nélkül lehetséges.

Ugyanakkor az egyéb szankciókkal sújtott, Oroszországgal és Iránnal fenntartott üzleti kapcsolatokra Szíria esetében is érvényesek a büntetőintézkedések.

Közvetlenül Szíriára vonatkozóan továbbra is érvényben vannak a „legrosszabbak közül is a legrosszabbak” elleni szankciók, azaz az Asszád-családdal és környezetével szembeni büntetőintézkedések az emberi jogok megsértése, kábítószerkereskedelem és a térség destabilizálása miatt.

Az Egyesült Államok emellett változatlanul szerepelteti Szíriát a terrorizmust támogató államok listáján, ugyanakkor az intézkedés felülvizsgálat alatt áll. Továbbra is megmaradó korlátozás, hogy amerikai exportcikkek egy körének szíriai importja engedélyköteles.Donald Trump amerikai és Ahmed es-Saraa szír elnök fehér házi találkozója történelmi jelentőségű, ugyanis

Szíria függetlenségének megteremtése, azaz 1946 óta nem járt szír államfő hivatalos látogatáson Washingtonban.

Ahmed es-Saraát januárban nevezték meg Szíria ideiglenes államfőjeként. A szír vezető korábban az Al-Kaida terrorhálózattal tartott fenn kapcsolatokat, és tevékenysége miatt az Egyesült Államokban 10 millió dollár pénzjutalmat tűzött ki a fejére.

Szíria is Trumpra vár az Izraellel való tárgyalásokkal kapcsolatban

Szíria nem fontolgat közvetlen tárgyalást Izraellel a csatlakozásról az Ábrahám Egyezményekhez a fennálló területi konfliktus miatt – jelentette ki Ahmed es-Saraa szír elnök hétfőn egy interjúban, miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel.

Szíria államfője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette, hogy Szíria helyzete eltér azokétól az államokétól, amelyek csatlakoztak az izraeli-arab megbékélést célzó szerződésrendszerhez. Rámutatott, hogy országának közös határa van Izraellel, és kijelentette, hogy Izrael 1967 óta megszállás alatt tartja a Golán-fennsíkot.

„Nem bocsátkozunk közvetlen tárgyalásba most, talán az Egyesült Államok adminisztrációja hozzásegít majd bennünket egy ilyen jellegű tárgyaláshoz”

– fogalmazott Szíria januárban megnevezett átmeneti elnöke.

Ahmed es-Saraa elmondása szerint Donald Trump elnökkel saját, terrorizmushoz kötődő múltjáról nem beszélt, hanem a jövőre és a jövőbeli befektetési lehetőségekre összpontosítottak, valamint arra, hogy Szíriát ma már nem biztonsági fenyegetésként, hanem az Egyesült Államok „geopolitikai szövetségeseként” kell tekinteni. Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok számára komoly befektetési lehetőségek rejlenek a közel-keleti országban, különösen a gázkitermelést tekintve.

A szír elnök kijelentette, hogy országa új korszakhoz érkezett, ami az Egyesült Államokkal kialakított új stratégián alapszik. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az amerikai katonai jelenlét indokait Szíriában az ország kormányával való egyeztetés során kell meghatározni, majd szükségesnek mondott egy megállapodást az Iszlám Államról.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Ahmed es-Sharaá szír elnök a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 10-én (Fotó: YouTube)