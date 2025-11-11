Egyre nagyobb a biztonsági kockázat, elmaradhat az idei karácsonyi vásár Magdeburgban

Egyelőre nem adta meg az engedélyt a hagyományos karácsonyi vásár megrendezésére a németországi Magdeburgnak a tartományi igazgatási hivatal, miután a hatóság több hiányosságot is felfedezett a rendezvény biztonsági koncepciójával kapcsolatban. A döntés nagy bizonytalanságot okoz az évente több tízezer látogatót vonzó esemény körül.

A Die Welt információi szerint a Landesverwaltungsamt (tartományi igazgatási hivatal) egy hétoldalas levélben fogalmazta meg kritikáit, amelyek szerint a város által benyújtott biztonsági terv több kulcselemében sem felel meg a rendezvény lebonyolításáért szükséges követelményeknek. A hatóság különösen a beléptetés, a védelmi intézkedések és a biztonsági személyzet létszámának kérdését tartja aggályosnak.

A szigorú hozzáállás mögött az áll, hogy 2024 decemberében egy szaúd-arábiai származású, Németországban élő orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott, a terrorcselekményben hat ember vesztette életét és mintegy 300 sérült meg. A támadás miatt országszerte jelentősen módosítottak a kulturális tömegrendezvényekre vonatkozó biztonsági előírásokon és szabályokon Németországban.

A szervezők javítanának a vitás pontokon, ám van egy észrevétel

A Die Welt beszámolója szerint a vásár szervezői jelezték, hogy készek lennének korrigálni azokat a pontokat, amelyeket a hatóságok kifogásoltak, ugyanakkor úgy vélik, ezek közül néhány követelmény valójában állami feladat, így nem lehetne a rendezvény szervezőire hárítani a felelősséget. A városvezetés ugyanezt az álláspontot képviseli: a terrorfenyegetettség kezelése – mint hangsúlyozták – nem az önkormányzat, hanem a tartomány feladata lenne. Simone Borris polgármester-helyettes egy rendkívüli ülésen tájékoztatta a városi képviselő-testületet a döntésről, amely jelentős felháborodást és bizonytalanságot váltott ki.

Továbbra is kérdéses, lesz-e karácsonyi vásár

Magdeburgban jelenleg jogilag nincs engedély a vásár megtartására, ráadásul a rendezvény csak akkor tartható meg, ha a hatóságok a módosított biztonsági tervet megfelelőnek találják. Simone Borris ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy „összefogással” még megmenthető az idei esemény, viszont azt egyelőre nem látni, hogy a felvetődő aggályokat és ellentmondásokat sikerül-e megoldani.

Ezzel párhuzamosan Németország több városában már korábban elhalasztották, vagy csak korlátozások mellett adtak engedélyt karácsonyi vásárok lebonyolítására a megemelkedett biztonsági kockázatok miatt.

Kiemelt kép: Mécsesek, virágok és plüssállatok a magdeburgi Szent János-templom elõtt 2024. december 23-án, miután három nappal korábban egy szaúd-arábiai származású, Németországban élõ orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)