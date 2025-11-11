Bild: ilyen bánásmódról más EU-tagállamok csak álmodozhatnak, hatalmas diplomáciai siker Orbán Viktor megállapodása

A Bild című német napilap is beszámolt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozójáról, illetve az ott kötött megállapodásokról.

A lap cikkében megjegyzi, hogy Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának eredményeként Magyarország számára különleges kivételt biztosítanak az orosz olajra és gázra vonatkozók szankciók terén. A Bild szerint az Egyesült Államok ezzel olyan engedményt adott,

amelyről más uniós tagországok csak álmodni mernek, amely egyúttal hatalmas diplomáciai siker is Orbán Viktor számára.

A német napilap kitért arra is, hogy Orbán Viktor megerősítette: Magyarország általános, határozatlan idejű engedélyt kapott az orosz olaj és gáz két fővezeték általi importjára. Donald Trump a döntést azzal is indokolta, hogy Magyarország nem tengerrel rendelkező ország, így nehéz lenne alternatív forrásokhoz jutnia.

A Bild cikkében hozzátette, Magyarországnak fontos volt, hogy jó kapcsolatot ápoljon az Egyesült Államokkal, hiszen az orosz energiaimport miatt korábban veszélybe kerülhetett volna az EU-irányú szankciós politika. Trump egyúttal nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt, közös találkozójukat pedig azzal kezdte, hogy új fejezetet nyitnak az Egyesült Államok és Magyarország viszonyában, aranykornak nevezve azt, amivel kapcsolatban Orbán Viktor is hasonlóan fogalmazott.

Több megállapodás is született Washingtonban

Orbán Viktor magyar idő szerint november 7-én, pénteken este Washingtonban bejelentette, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. A kormányfő elmondta, hogy ez vonatkozik a Török Áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre, és időkorlátja sincs a mentességnek. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország nukleáris fűtőelemeket vásárol a Westing House nevű vállalattól a jövőben. Ezenkívül kis méretű moduláris erőművek is jönnek Magyarországra, és olyan technológiát is kap hazánk az amerikaiaktól, amellyel a nukleáris fűtőelemeket biztonságosan lehet majd tárolni.

A kormányfő a Washingtonból Budapest felé tartó Wizz Air repülőgép fedélzetén újságírók előtt azt is bejelentette, hogy egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a tárgyalás során.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)