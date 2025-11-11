Berlin egyre biztosabb abban, hogy az ukránok állhatnak az Északi Áramlat felrobbantása mögött

Háromévnyi vizsgálat után a német nyomozók egyre több bizonyítékot látnak arra, hogy ukrán katonák hajthatták végre az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantását. Az ügy komoly diplomáciai és belpolitikai következményekkel fenyeget Berlin számára.

A The Wall Street Journal (WSJ) értesülései szerint a német szövetségi rendőrség Potsdamban működő speciális nyomozócsoportja nap mint nap a 2022-es robbantások részleteit elemezte. A hosszú vizsgálat eredményeként mára egy olyan forgatókönyv körvonalazódott, amely szerint egy elit ukrán katonai egység szervezte és hajtotta végre a támadást az Északi Áramlat ellen. A cél a lap szerint az volt, hogy csapást mérjenek egy kulcsfontosságú orosz bevételi forrásra, és megrendítsék Németország orosz energiától való függését.

A robbantást követően a német hatóságok hajóbérlési dokumentumokat, telefonszámokat és rendszámokat elemeztek, amelyek végül hét gyanúsítotthoz vezettek: három ukrán katonához és négy tapasztalt mélybúvárhoz. A csoportot a források szerint Valerij Zaluzsnij, Ukrajna akkori főparancsnoka irányította. A német rendőrség a műveletet professzionális, katonai szintű akciónak tartja.

A nyomozásban áttörést egy sebességmérő kamera homályos, szürke felvétele hozott, amelyen az egyik ukrán búvár arca felismerhetővé vált.

A hatóságok arcfelismerő szoftverrel azonosították a férfit, majd a közösségi médián keresztül más szereplőket is hozzá kapcsoltak. A nyom Lengyelországig vezetett, ám a gyanúsított diplomáciai rendszámú autóval végül visszakerült Ukrajnába. A WSJ szerint az akciót a varsói ukrán katonai attasé szervezte, feltehetően a lengyel kormány tudtával. Varsó elutasította a kiadatást, és hősként méltatta a férfit, ami tovább élezte a német–lengyel nézetkülönbségeket.

A robbantás és a feltételezett ukrán szál Németországban élénk vitát váltott ki. Egyre több politikai erő kérdőjelezi meg az Ukrajnának nyújtott támogatás indokoltságát. Az AfD külön is rámutatott: a szabotázs óta a németeknek kell megfizetniük a magas energiaárakat, miközben a kormány tovább finanszírozza Ukrajna fegyverkezését.

Kiadatási eljárások és újabb feszültségek

A vizsgálatban érintett másik gyanúsított, a 46 éves Szerhij K., egykori ukrán biztonsági szolgálati tag, Olaszországban került rendőrkézre. A német hatóságok különböző mozgási és foglalási adatok alapján azonosították, az olasz csendőrség pedig letartóztatta.

A férfi a bíróságon Ukrajna címerének jelét mutatta, ügyvédje pedig azzal érvelt, hogy az Északi Áramlat felrobbantása Ukrajna védelmét szolgáló katonai művelet volt.

Berlin már előkészítette a gyanúsított Németországba szállítását, külön repülőgépet biztosítva számára. A kiadatásról várhatóan decemberben döntenek, azonban a német kormány attól tart, hogy a tárgyalás tovább élezi a belpolitikai feszültségeket.

Diplomáciai károk és nehéz politikai egyensúly

A WSJ szerint a Merz-kormány igyekszik elkerülni, hogy a botrány megingassa Ukrajna támogatását, ám a diplomáciai következmények már most érzékelhetők. A német közvélemény egyre inkább elfogadja, hogy Ukrajnának köze lehetett a robbantáshoz, különösen, mivel több német és amerikai jelentés is ebbe az irányba mutat.

Egy magas rangú német tisztviselő úgy fogalmazott:

„A diplomáciai következmények talán kezelhetők lettek volna, ha a nyomozók nem dolgoznak ilyen alaposan.”

Kiemelt kép: Földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség)