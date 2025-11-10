Ukrajna nem egyezik bele békemegállapodásnak álcázott kapitulációba – jelentette ki Valerij Zaluzsnij

Ukrajna nem fog beleegyezni egy olyan kapitulációba, amelyet békemegállapodásnak álcáznak – jelentette ki Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt parancsoka, jelenleg országa londoni nagykövete a The New York Post számára írt cikkében, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett hétfőn.

A volt főparancsnok szerint Ukrajna békére törekszik, de a háborút csakis úgy lehet igazságosan befejezni, hogy helyreállítják az ország területi egységét, Oroszországot megbüntetik az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért, valamint biztosítják, hogy „soha többé egyetlen agresszor se fenyegesse Európát Moszkvából”.

Ukrajna tovább fog harcolni a fronton, valamint a politikai és diplomáciai színtéren az igazságosság és a biztonság szavatolásáért; „erőnk nemcsak katonáinkban rejlik, hanem célunk egyértelműségében is” – fogalmazott Zaluzsnij, megjegyezve: Ukrajna a békét győzelemmel akarja elérni, „nem pedig illúziókkal”.

Denisz Smihal védelmi miniszter a lett LSM+ televíziócsatornának adott interjújában – amelyből az Ukrinform állami hírügynökség idézett – kijelentette: Ukrajna arra törekszik, hogy megállítsa a háborút Oroszországgal, és a jelenlegi legfőbb nyomásgyakorlási eszközei az orosz területre mért mélységi csapások.

„Folyamatosan ismételjük: ez a háború akkor ér véget, amikor Oroszország megérzi a háború fájdalmát. Jelenleg az orosz olajfinomítók, valamint Oroszország katonai ipari infrastruktúrájának megsemmisítésére összpontosítunk” – mondta a védelmi miniszter.

Kiemelte, hogy

az ukrán védelem jelenleg a mély csapásokhoz szükséges eszközök – nagy hatótávolságú drónok, rakéták, ballisztikus rakéták – gyártásának fokozására összpontosít.

„Ezért sürgetjük és ösztönözzük partnereinket, hogy gyorsítsák fel a mélységi csapásra képes drónok közös gyártását” – tette hozzá.

Smihal hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukránok nagyon szeretnék megállítani a háborút diplomáciai tárgyalásokkal. „Nem azt mondom, hogy teljesen befejezni ezt a háborút, mert nem vagyok biztos abban, hogy ez Oroszországgal lehetséges, de készek vagyunk megállítani. Készek vagyunk a feltétel nélküli tűzszünetre, ahogyan azt Donald Trump amerikai elnök javasolta. Most mindenki láthatja, hogy Oroszország minden tűzszüneti javaslatot elutasít” – jegyezte meg.

Leszögezte, az erős ukrán hadsereg „Ukrajna legjobb biztonsági garanciája”, valamint az elrettentés komplex rendszere, amely különböző típusú mélységi csapásmérő eszközöket és drónokat foglal magában.

Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője az Ukrinformnak adott nyilatkozatában közölte: nem felel meg a valóságnak az az orosz kijelentés, miszerint a Donyeck megyei Pokrovszk és a mellette fekvő Mirnohrad városát az orosz erők körülzárták volna. „Mirnohradban az ukrán egységek magabiztosan tartják állásaikat és megsemmisítik” a várost megközelítő „orosz megszállókat.” A város logisztikája nehézkes, de megoldott.

Az a hír, miszerint az ellenség teljesen tűz alatt tartaná az ukrán erők logisztikai útvonalait, vagy hogy a várost körülzárták, nem felel meg a valóságnak. A napokban a várost védő alakulatoknak leszállították a szükséges fegyvereket és lőszert. Emellett végrehajtották a személyi állomány rotációját és a sebesültek kimentését. Ugyanezzel a módszerrel biztosítják Pokrovszk városában is egységeink logisztikáját és rotációját – mondta a szóvivő.

Ukrán csapás egy krími olajtárolóra

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) a Telegramon arról számolt be, hogy egységei harmadszor is sikeresen találták el a hvargyijszkei olajbázist a megszállt Krímben.

„Hétfőre virradó éjjel a Különleges Műveleti Erők egységei sikeres csapást mértek a szimferopoli járásban lévő hvargyijszkei olajtárolóra. A SZSZO drónjai a tároló területén lévő szivattyúállomást találták el. Ez már a különleges erők harmadik sikeres találata kevesebb mint egy hónap alatt” – emelték ki a közleményben. Hozzátették, hogy az olajtároló „fontos eleme a megszálló hatalom krími üzemanyag-logisztikai rendszerének, jelentős szerepet játszik az ellenséges hadsereg létesítményeinek és járműveinek ellátásában”.

