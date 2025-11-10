Újabb késelés Angliában: mindenféle előzmény nélkül meggyilkoltak egy 34 éves nőt az utcán

Másfél hete egy vonaton történt késes merénylet rázta meg Angliát, amelynek elkövetőjét tízrendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. Később az is felvetődött, hogy a támadás megelőzhető lett volna, ugyanis a gyanúsított az esetet megelőzően több másik alkalommal is rátámadhatott másokra.
Most Birminghamben került sor egy újabb támadásra,
amelynek áldozata – egy 34 éves nő, akit Katie Foxnak hívnak– hétfőn meghalt.
A késelés még péntek éjjel történt: a gyanúsított egy bevásárlóközpont mellett, egy vasútállomás főbejáratával szemben, nem sokkal 21 óra előtt támadt a nőre. Az áldozat súlyos nyaksérülést szenvedett, kritikus állapotban kezelték a kórházban, mígnem hétfőn elhunyt.
A BBC szerint a támadás után a rendőrök gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe a támadót, akiről azóta az is kiderült, hogy
21 éves és Djeison Rafaelnek hívják.
Azt nem közölték a hatóságok, hogy az illető brit állampolgár-e, és ez idáig fotót sem tettek közzé róla, azt azonban már többen is szóvá tették a közösségi médiában, hogy a neve nem éppen a hagyományos brit nevek közé tartozik (az efféle támadásokat nem egy esetben bevándorlók, és/vagy iszlamisták követték el a közelmúltban, például a manchesteri halálos késelést is).
A rendőrség mindeközben arról számolt be, hogy ismereteik alapján nem volt közvetlen előzménye, indoka a támadásnak. „Úgy véljük, hogy ez egy kiprovokálatlan támadás volt, és azon dolgozunk, hogy megértsük, miért történt. Ma is rendőrök lesznek a helyszínen, hogy folytassák a nyomozást és megnyugtassák a lakosságot. Jelenleg nem keresünk senki mást [gyanúsítottként– a szerk.], aki kapcsolatban állna ezzel az eseménnyel” – mondta James Nix nyomozó még pénteken.
Aggódnak a helyiek
A 25 éves Ashley Birks, aki Stoke-on-Trentből származik, elmondta, hogy rendszeresen jár Birminghambe, hogy meglátogassa a városban élő barátnőjét, és aggódik a történtek miatt.
„Aggódom a barátnőm miatt. Nem vezet autót, és nagy zenei rendezvényeken dolgozik… és ha belegondolok, hogy valami teljesen kiprovokálatlan dolog [történt], hát, ez szörnyű”
– mondta.
Az eset pontos körülményei még tisztázatlanok, ezért a rendőrség tanúk jelentkezését várja. Emellett létrehoztak egy nyilvános portált is, ahol az emberek képeket és videókat küldhetnek be, ha készítettek felvételt a helyszínen.
Ami a támadót illeti, Djeison Rafaelt hétfőn a birminghami bíróság elé állították, ahol már nemcsak gyilkossági kísérlet, hanem (miután az áldozat időközben elhunyt) emberölés miatt kell felelnie.
