Újabb késelés Angliában: mindenféle előzmény nélkül meggyilkoltak egy 34 éves nőt az utcán

Hétfőn meghalt egy 34 éves nő, miután mindenféle közvetlen előzmény nélkül rátámadt egy 21 éves férfi az angliai Birmingham belvárosában. A támadót elfogták a rendőrök.

Másfél hete egy vonaton történt késes merénylet rázta meg Angliát, amelynek elkövetőjét tízrendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. Később az is felvetődött, hogy a támadás megelőzhető lett volna, ugyanis a gyanúsított az esetet megelőzően több másik alkalommal is rátámadhatott másokra.

Most Birminghamben került sor egy újabb támadásra,

amelynek áldozata – egy 34 éves nő, akit Katie Foxnak hívnak– hétfőn meghalt.

A késelés még péntek éjjel történt: a gyanúsított egy bevásárlóközpont mellett, egy vasútállomás főbejáratával szemben, nem sokkal 21 óra előtt támadt a nőre. Az áldozat súlyos nyaksérülést szenvedett, kritikus állapotban kezelték a kórházban, mígnem hétfőn elhunyt.

A BBC szerint a támadás után a rendőrök gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe a támadót, akiről azóta az is kiderült, hogy

21 éves és Djeison Rafaelnek hívják.

Azt nem közölték a hatóságok, hogy az illető brit állampolgár-e, és ez idáig fotót sem tettek közzé róla, azt azonban már többen is szóvá tették a közösségi médiában, hogy a neve nem éppen a hagyományos brit nevek közé tartozik (az efféle támadásokat nem egy esetben bevándorlók, és/vagy iszlamisták követték el a közelmúltban, például a manchesteri halálos késelést is).

Now we have a name – Djeison Rafael. Once again, doesn’t sound white British. The poor woman has now died. Shabhana Mahmood said she was „shocked” – the same Home Secretary that likes to claim ‘islamophobia’. Well we’re not shocked at yet another murder. pic.twitter.com/YAY0dF8MKy — Heres Johnny (@HeresJohnnytoo) November 10, 2025

A rendőrség mindeközben arról számolt be, hogy ismereteik alapján nem volt közvetlen előzménye, indoka a támadásnak. „Úgy véljük, hogy ez egy kiprovokálatlan támadás volt, és azon dolgozunk, hogy megértsük, miért történt. Ma is rendőrök lesznek a helyszínen, hogy folytassák a nyomozást és megnyugtassák a lakosságot. Jelenleg nem keresünk senki mást [gyanúsítottként– a szerk.], aki kapcsolatban állna ezzel az eseménnyel” – mondta James Nix nyomozó még pénteken.

Aggódnak a helyiek

A 25 éves Ashley Birks, aki Stoke-on-Trentből származik, elmondta, hogy rendszeresen jár Birminghambe, hogy meglátogassa a városban élő barátnőjét, és aggódik a történtek miatt.

„Aggódom a barátnőm miatt. Nem vezet autót, és nagy zenei rendezvényeken dolgozik… és ha belegondolok, hogy valami teljesen kiprovokálatlan dolog [történt], hát, ez szörnyű”

– mondta.

Az eset pontos körülményei még tisztázatlanok, ezért a rendőrség tanúk jelentkezését várja. Emellett létrehoztak egy nyilvános portált is, ahol az emberek képeket és videókat küldhetnek be, ha készítettek felvételt a helyszínen.

Ami a támadót illeti, Djeison Rafaelt hétfőn a birminghami bíróság elé állították, ahol már nemcsak gyilkossági kísérlet, hanem (miután az áldozat időközben elhunyt) emberölés miatt kell felelnie.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/EPA/Olivier Hoslet.