The Kyiv Independent: Orbán Viktor teljes szankciómentességet kapott az orosz olajra és gázra

A The Kyiv Independentben is beszámoltak Orbán Viktor és Donald Trump washingtonitalálkozójáról Washingtonban, ebben azt írták: az Egyesült Államok felmentést adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázfelhasználásra kivetett szankciók alól.

Október végén a Trump-kormányzat ugyan szankciókat vezetett be a Lukoil és a Rosneft orosz energiaóriások ellen, az amerikai elnök sajtókérdésekre válaszolva még arról beszélt a pénteki találkozó előtt: megfontolja, hogy Magyarországnak teljes mentességet adjon a szankciók alól. A washingtoni Orbán–Trump csúcson ez végül bekövetkezett, Magyarország megkapta a teljes mentességet.

„Teljes szankciómentességet kaptunk a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezetékekre”

– mondta Orbán Viktor a pénteki csúcstalákozó után.

A döntéssel kapcsolatban Donald Trump a magyar miniszterelnök mellett ülve kifejtette, megértette azokat a magyar érveket, amelyek a szankciók alóli felmentés mellett szóltak. „Orbánnak nagyon nehéz más területekről beszereznie az olajat és a gázt” – mondta Trump. „Mint tudják, nincs meg az az előnyük, hogy tengerük van.”

„Ez egy nagyszerű ország, ez egy nagy ország, de nincs tengerük.”

„Nincsenek kikötőik. Ezért nehéz problémájuk van” – fűzte hozzá. A két ország nukleáris üzemanyag-megállapodást kötött a Westinghouse-szal a magyarországi Paks I. atomerőmű nukleáris üzemanyagának szállításáról, Budapest pedig amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolna az energiaellátás diverzifikálása érdekében – írja a The Kyiv Independent. A tárgyaláson a felek megvitatták az orosz–ukrán háború tárgyalásos rendezésének lehetőségeit is, mivel a felek előzőleg bejelentették:

Vlagyimir Putyin és Donald Trump következő személyes találkozójára a budapesti békecsúcson kerülhet majd sor.

Idézik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is, aki arról beszélt: Budapest készen áll, hogy az előkészületek befejezése után Magyarországon rendezzék meg a béketárgyalásokat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)