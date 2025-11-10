Orvosához akart menni egy idős francia férfi, de végül Horvátországban kötött ki

Egy nyolcvanas éveiben járó férfi azt állítja, hogy egészen az Adriai-tenger partjáig követte a GPS-ét, közel 2000 kilométerre az otthonától.

Igen hosszú út ez ahhoz képest, hogy csak az orvosához indult. Amikor megérkezett, az Adria látványa fogadta a Franciaországban található Haut-Poitou őszi tájai helyett – írja a Le Figaro.

A lap beszámolója szerint a múlt héten

a rendőrség Horvátországban találta meg a Deux-Sèvres megyéből származó férfit, mintegy 1900 kilométerre az otthonától, miközben eredetileg mindössze 20 kilométert kellett volna megtennie egy orvosi vizsgálat miatt.

A férfi egy francin kisvárosból, Poitiers nyugati részéről indult, de nem adott életjelet magáról, és nem jelent meg annak az egyesületnek a találkozóján, amelynek a tagja.

GPS-hiba okozta a kalandot?

A helyi lapok beszámolói szerint a nyugdíjas férfi 20 órán át vezetett, míg végül a horvátországi Brela városában kötött ki, az Adria partján, miközben csak orvosi vizitre indult volna. A parthenay-i tűzoltóknak sikerült kapcsolatba lépniük a 85 éves férfival, miután több órán át aggódtak érte, és ellátogattak a házához, ahol egyedül él.

Értesítették a rendőrséget is, amely végül bemérte az autós telefonját, majd felhívta őt. A férfi ekkor már egy szállodában tartózkodott, és elmondta, hogy „a GPS-re hagyatkozott, amely meghibásodott, és nem érti, hogyan történhetett meg mindez.”

Korábban semmi jele nem volt annak, hogy a férfinak mentális- vagy tájékozódási problémái lennének, ezért különösen meglepő volt az eset. Végül a családja Horvátországba utazott, hogy ott találkozzanak vele, és biztonságban hazahozzák.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons