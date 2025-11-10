Orbán Viktor pénteki találkozója Donald Trump amerikai elnökkel a magyar miniszterelnök nagy győzelmével zárult – írja az Euobserver

A cikk szerint magyar szempontból a találkozónak kettős célja volt. Egyrészt igyekezett enyhíteni a Fidesz választási kampányát gyengítő energiapolitikai fenyegetést, másrészt demonstrálni a két erős ember közötti partnerség mélységét és jellegét. A találkozó végén született egyezség tartalmazott egy 114 millió dolláros megállapodást a Westinghouse-szal a magyarországi paksi I. reaktorok nukleáris üzemanyagáról, valamint egy memorandumot az elhasznált nukleáris üzemanyagok tárolására szolgáló technológiatranszferről és az Egyesült Államokban gyártott kis moduláris reaktorok lehetséges jövőbeni vásárlásáról. Az energiaügyleteket egy 600 millió dolláros memorandum egészítette ki az Egyesült Államok cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról és egy meg nem határozott, 700 millió dolláros védelmi beszerzési csomagról.

A legfontosabb azonban az, hogy a magyar kormány mentességet kapott: továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt. A cikk szerint a magyar–amerikai energiamegállapodás egyrészt az orosz befolyás csökkentése felé mutat, másrészt a magyar korlátlan mentesség aláássa az EU orosz energiával szembeni terveit.

A szerző megjegyzi, hogy az Egyesült Államokból szállított LNG átlagosan 30-45 százalékkal drágább, mint a Gazpromtól vett orosz gáz.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)