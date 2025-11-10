Orbán Viktor: Az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Közösségi oldalán jelentkezett a múlt heti washingtoni találkozóval kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel, amelyben többek között leírta, hogy milyen veszélyt sikerült elhárítania a kormánynak a Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodással.

Orbán Viktor posztja elején azt írta: „Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl.” A kormányfő azt is hozzátette, hogy Donald Trumppal kezet ráztak az amerikai olajszankciók alóli, időhatár nélküli magyar mentességre. Mint fogalmazott: „Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.”

A miniszterelnök úgy látja, magyar szempontból nem is lehetett volna nagyobb tétje a tárgyalásnak, ugyanis az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépésével Magyarországon két-háromszorosára emelkedtek volna a rezsiköltségek, továbbá ezerforintos benzinárat okozott volna, amely Orbán Viktor szerint igazi katasztrófa.

„ Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Orbán Viktor magyar idő szerint november 7-én, pénteken este Washingtonban bejelentette, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. A kormányfő elmondta, hogy ez vonatkozik a Török Áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre, és időkorlátja sincs a mentességnek. A kormányfő arról is beszélt, hogy a Westing House nevű vállalattól nukleáris fűtőanyagot vásárolunk a jövőben. Ezen kívül kis méretű moduláris erőművek is jönnek Magyarországra, és olyan technológiát is kap Magyarország az amerikaiaktól, amellyel a nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tudjuk majd tárolni.

A kormányfő a Washingtonból Budapest felé tartó WizzAir-repülőgép fedélzetén újságírók előtt azt is bejelentette, hogy egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a tárgyalás során.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)