Németországban többévi börtönbüntetésre ítélték egy internetes gyermekpornográf-platform üzemeltetőit

A nyugat-németországi Mönchengladbach bírósága öt és fél év és tizenegy és fél év közötti börtönbüntetésre ítélte hétfőn első fokon egy internetes gyermekpornográf-platform üzemeltetőit, akiket egy évvel ezelőtt egy országos darkweb-razzia során vett őrizetbe a rendőrség.

A 43 és 69 év közötti öt férfi – akiknek lakhelye Észak-Rajna–Vesztfáliában, Alsó-Szászországban, Schleswig-Holsteinben, illetve Bajorországban található – moderátorként vagy adminisztrátorként dolgozott az „Alice Csodaországban” elnevezésű platformon. Ezen a felhasználók a világ minden tájáról cserélgethettek egymás között olyan fotókat és videófelvételeket, amelyeken lánygyermekek, köztük csecsemők súlyos szexuális bántalmazása is látható volt.

A tavaly szeptemberi darkweb-razzia során hat németországi tartományban hajtott végre házkutatásokat a rendőrség. Az akciókban több mint 1500 laptopot és mobiltelefont, továbbá 94 doboznyi DVD-t és videókazettát foglaltak le.

Észak-Rajna–Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul a razzia után tett nyilatkozatában meghökkentően nagy kiterjedésűnek nevezte a platformot, több százezresre becsülve látogatói számát. A házkutatások során csak az egyik gyanúsított számítógépén 13,5 terabyte-nyi kompromittáló adatot találtak, mintegy 3,4 millió fényképet.

Négy vádlottal szemben még nem jogerős az ítélet, míg az ötödik elfogadta azt; valamennyien elismerték bűnösségüket.

Záróbeszédében mind az öt vádlott védőügyvédje elismerte, hogy ügyfeleik a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el, de azzal érveltek, hogy figyelembe kell venni a beismerő vallomásukat.

