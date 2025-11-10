Már másfél ezer légi járatot töröltek az Egyesült Államokban a kormányzati leállás miatt

Az Egyesült Államokban már mintegy másfél ezer légi járatot töröltek helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban, a légi forgalmi irányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye.

Légi közlekedési adatok szerint a keleti parti idő szerint kora reggeli órákban már 1540 járat nem indult, továbbá mintegy 1100 repülőgép késve közlekedett. A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés az Egyesült Államokban.

A kormányzati leállás érinti a légi irányítási hivatalhoz (FAA) tartozó légi forgalmi irányítókat, akik kénytelenek fizetés nélkül is dolgozni.

Az amerikai légitársaságok szombaton több mint 1500 járatot töröltek, vasárnap már 2900 járatot érintett az intézkedés.

A szövetségi közlekedési minisztérium a múlt héten arról határozott, hogy a légi közlekedés biztonsága, és a létszámhiánnyal küzdő légi irányítás leterheltségének csökkentése érdekben péntektől 10 százalékkal csökkentik az amerikai légtér forgalmát.

Sean Duffy közlekedési miniszter vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a légi közlekedésben napról napra egyre nagyobb fennakadásokra, a tovagyűrűző hatások miatt növekvő számú járattörlésre és késésre kell számítani. Hozzátette, hogy egyre több légi forgalmi irányító nem veszi fel a munkát.

A kongresszus felsőháza vasárnap éjszaka előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a száz tagú szenátusban a hatvanfős minősített többséget azzal, hogy nyolc demokrata szenátor igennel voksolt. Ezzel kézzelfogható közelségbe került, hogy a következő napokban a kongresszus elfogadja az amerikai szövetségi intézmények újraindítását célzó átmeneti költségvetést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)