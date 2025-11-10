Huszadik születésnapját ünnepelte az agy nélkül született nő, akinek négy évet sem adtak anno az orvosok

Húszéves lett Alex Simpson, a nebraskai Omahában élő fiatal nő, akinek nincs agya, ezért az orvosok szerint a négyéves korát sem kellett volna megérnie.

A lány koponyájában agyszövet helyett folyadék van, Alex egy rendkívül ritka állapottal, úgynevezett hydranencephaliával született. Ez a betegség azt jelenti, hogy a magzat fejlődése során az agyféltekék nem alakulnak ki, helyüket agyvíz tölti ki. Az érintett gyermekek koponyájában tehát nagyagy helyett folyadék található – írja a People nyomán az Index.

„Ez azt jelenti, hogy nincs agya. Pontosabban: a kisagyának egy apró része megmaradt, körülbelül akkora, mint a kisujjam fele. A koponya többi része folyadékkal teli” – fogalmazott Alex édesapja, Shawn Simpson egy interjú során.

Amikor Alex megszületett,

az orvosok azt mondták a családnak, hogy a kislány legfeljebb négyéves koráig élhet.

A hydranencephaliától szenvedő gyermekek többsége ugyanis már az első életévben meghal. Alex azonban rácáfolt erre az előrejelzésre,

nemrég ünnepelte a huszadik születésnapját.

Bár Alex nem lát, nem hall, édesanyja és édesapja mégis úgy érzik, hogy a lányuk reagál a jelenlétükre. „Látható, ahogy a szeme megmozdul, amikor beszélek hozzá – mintha keresné a hangomat” – mesélte Shawn, aki szerint a szeretet a titka lányuk túlélésének.

A család szerint a hit adott nekik erőt a kezdeti időszakban, és azóta is az tartja össze őket.

„Húsz évvel ezelőtt rettenetesen megijedtünk, de a hit tartott életben minket”

– idézi Shawnt a People.

A hydranencephalia rendkívül ritka: nagyjából öt-tízezer terhességből egy esetben fordul elő, és a legtöbb érintett gyermek nem éli túl az első évet – közölte a Clevelandi Klinika. Alex története viszont valódi csoda.

A túlélése nemcsak az orvosokat lepte meg, hanem reményt is adott más családoknak, hiszen a szeretet és a kitartás olykor többre képes, mint bármely orvosi prognózis.

Kiemelt kép forrása: X.com