Húsz napot ült le: szabadlábra helyezték Nicolas Sarkozyt

A főügyészség hétfőn felkérte a párizsi fellebbviteli bíróságot, hogy engedje szabadon Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnököt, aki húsz napja ült a párizsi Santé börtönben, miután elítélték a líbiai elnökválasztási kampányának finanszírozásával kapcsolatos ügyben – számolt be a Le Figaro.

A bíróság úgy döntött, hogy az exelnököt bírósági felügyelet alá helyezi, amely magában foglalja azt is, hogy nem hagyhatja el Franciaországot – többek között ezt tudta meg hétfőn a Le Figaro című lap azt követően, hogy hétfőn – miután húsz napot töltött börtönben – szabadlábra helyezték Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnököt.

Miután a bíróság megtiltotta Nicolas Sarkozynek, hogy kapcsolatba lépjen Gérald Darmanin igazságügyi miniszterrel, a miniszter környezete biztosította a BFMTV francia hírtelevíziót, hogy tárcája mindig alkalmazza a bírósági határozatokat.

Néhány perccel a döntés bejelentése után Nicolas Sarkozy ügyvédje a bíróság ítéletét „a büntetőeljárási törvénykönyv normális alkalmazásának” minősítette. „A következő lépés a fellebbviteli eljárás. Nicolas Sarkozy és a mi feladatunk az, hogy felkészüljünk erre a fellebbviteli tárgyalásra” – tette hozzá Christophe Ingrain.

Fellebbezés várható

Nicolas Sarkozy fellebbezési tárgyalása elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos ügyben márciusban kezdődik. A pontos időpontokat még nem jelentették be hivatalosan, de csütörtökön közlik az ügyvédekkel – közölték az ügyhöz közel álló források az AFP-vel.

A párizsi büntetőbíróság bűnösnek találta a volt köztársasági elnököt, mert tudatosan hagyta, hogy munkatársai Moammer Kadhafi Líbiáját megkeressék, hogy titkos finanszírozást kérjenek 2007-es győztes elnöki kampányához.

Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök felesége, Carla Bruni-Sarkozy társaságában indul otthonából a párizsi Santé börtönbe 2025. október 21-én, börtönbüntetése megkezdésének napján. A 70 éves Sarkozyt a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben ítélték öt év szabadságvesztésre szeptember 25-én (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)

