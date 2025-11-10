Hatalmas pofont kapott Brüsszel zöld átállása: a németek többsége nem támogatja sem a hús, sem a belső égésű motorok tilalmát

A Yougov felmérése szerint a válaszadók 69 százaléka nem támogatja a dízel- és benzinüzemű járművek gyártásának és értékesítésének tilalmát, 68 százalék pedig ellenezi a tej- és hústermékek heti vásárlási korlátozását. Ugyanígy nem támogatja a többség (56 százalék), hogy 50 százalékkal megemeljék a repülőjegyek árát. A kutatás szerint

a németek csak akkor hajlandók támogatni klímavédelmi intézkedéseket, ha ezzel ők maguk is profitálnak.

A Die Welt ezzel kapcsolatban példaként felsorolta azokat a javaslatokat, amelyekkel a megkérdezettek egyetértettek:

az energiahatékony lakhatás állami támogatása (69 százalék),

a hazai termelésbe történő beruházások (71 százalék),

az egyszer használatos műanyagok tilalma (69 százalék),

és a magas kibocsátású vállalatok magasabb adói (66 százalék).

Ennek ellenére a fenti eredményekből nem következik, hogy a németeket ne érdekelné a klímaváltozás, sőt, a megkérdezettek kétharmada (63 százalék) aggódik is miatta, csak már kisebb mértékben, mint két évvel ezelőtt. A németek csaknem fele (46 százalék) optimista abban, hogy a klímaváltozás legrosszabb következményei még elkerülhetők, bár csak drasztikus változtatásokkal, 16 százalék szerint pedig nincs is szükség változtatásokra.

Csupán 15 százalék látja úgy, hogy nem lehet visszafordítani az éghajlatváltozás káros hatásait.

