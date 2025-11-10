Hatalmas diplomáciai sikert aratott Orbán Viktor Washingtonban a német sajtó szerint

A német sajtó szerint a magyar kormányfő washingtoni látogatása komoly külpolitikai sikert jelent, amely nemcsak gazdasági stabilitást biztosít Budapestnek, hanem megerősíti Orbán Viktor szerepét is a nemzetközi politikai színtéren.

Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. A Bild szerint ez

hatalmas diplomáciai siker a magyar miniszterelnöknek,

hiszen olyan kedvezményt sikerült elérnie, amelyről a többi európai uniós tagállam csak álmodhat.

Orbán Viktor kormánya továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be az orosz energiahordozók ellen.

„Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül” – jelentette be a Donald Trumppal való egyeztetés után a magyar kormányfő.

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette:

Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését.

Az amerikai elnök újságírók előtt rámutatott, hogy Magyarországnak nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni, hiszen nem rendelkezik tengerparttal.

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében. Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.

A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal.

A német lap szerint a magyar kormányfő washingtoni látogatása komoly külpolitikai sikert jelent,

hiszen Magyarország az egyetlen olyan európai ország, amely külön engedélyt kapott az orosz energiahordozók vásárlására az amerikai szankciók ellenére. Ez nemcsak gazdasági stabilitást biztosít Budapestnek, hanem

megerősíti Orbán Viktor szerepét is a nemzetközi politikai színtéren, hiszen

a magyar kormányfő az a vezető, aki egyszerre képes jó viszonyt fenntartani Moszkvával és Washingtonnal.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)