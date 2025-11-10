Hankó Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

„A békepárti és patrióta kormányoknak össze kell fogniuk, és azon kell dolgozniuk, hogy mielőbb béke legyen” – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában hétfőn.

A miniszter – aki elkísérte a magyar kormányfőt hétvégi, washingtoni látogatására, és több fontos megbeszélést is folytatott amerikai kollégáival – közölte, a béke kérdésében Donald Trump amerikai elnök európai partnere Orbán Viktor. Az Egyesült Államok számára iránymutató a magyar kormány, a magyar nemzet véleménye. A magyar delegációt Washingtonban övező tisztelet és megbecsülés jelzi, hogy a „magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük” – jelentette ki.

Hozzátette: sosem voltak ennyire erősek a magyar–amerikai kapcsolatok a normalitást, a genderpropaganda megállítását, a családokat és az identitást erősítő kultúra támogatását és a béke melletti kiállást tekintve. „Mindezekben a két patrióta nemzet és vezetés között teljes az egyetértés” – hangoztatta Hankó Balázs.

Szerinte Brüsszelben ugyanakkor a normalitással szemben politizálnak, társadalomcserét akarnak végrehajtani Európában azért, hogy a keresztény kultúrára, hitre alapuló európai értékrendet eltöröljék.

A miniszter elmondta: az Egyesült Államokkal közösen hozták létre 2020-ban a Genfi Konszenzus Nyilatkozatot, amely kimondja: „a társadalom alapegysége a teremtett világrend szerinti család.” A Biden-adminisztráció kilépett a nyilatkozatból, de 2025 januárjában Donald Trump egyik első intézkedése volt, hogy visszalépett. Magyarország pedig a kezdeményezés koordinátoraként szorgalmazza a bővítést, az Egyesült Államokkal közösen 10 európai ország bevonásán dolgozik.

A miniszter annak kapcsán, hogy tárgyalt az egyik meghatározó amerikai családügyi szervezet vezetőjével, elmondta: egyetértettek abban, hogy a családokat támogatni kell, és ezen a téren a magyar gyakorlat követendő. Elmondása szerint

az Egyesült Államok számára annyira modellnek tekinthető a magyar családtámogatás, hogy a most elindított Trump-számla sok tekintetben a magyar Babakötvénynek felel meg.

Hankó Balázs elmondta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között soha nem volt kutatási-felsőoktatási együttműködési megállapodás, a washingtoni látogatás során ez is megszületett.

„Brüsszel kizár, de Washington befogad. Kiválóan haladunk előre, versenyképesek vagyunk, jövőképesek vagyunk. Azé a jövő, aki ezt az egész kutatási versenyt megnyeri” – jelentette ki Hankó Balázs.

Hankó Balázs a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte:

a felsőoktatás, kutatás és családtámogatás terén is komoly előrelépés történt a washingtoni magyar-amerikai tárgyalásokon.

Hozzátette: megdöbbentette a Trump-kormányzatot, hogyan gondolkodik Brüsszel a migrációról, családtámogatásról, és hogyan bünteti Magyarországot azért, mert kiáll a magyar családok mellett, és a nemzet döntése alapján megállította a migrációt.

„Azt is megállapították, hogy ami az EU-ban van, az versenyképesség ellen hat a tudomány és oktatás területén” – mondta a miniszter.

