Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Gyerekek haltak meg egy robbanásban Afganisztánban

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.10. 09:36

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Háborús robbanószerkezet okozta vasárnap két gyerek halálát a nyugat-afganisztáni Bádgesz tartományban – közölte a helyi rendőrség.

A tartomány Bala Murgab körzetében élő gyerekek azt hitték, hogy egy játékot találtak, és játszani kezdtek vele, de az felrobbant és azonnal megölte őket – írták a közleményben. Az elmúlt több mint négy évtized háborúiból

Afganisztán mintegy 1150 négyzetkilométernyi területén maradtak aknák és más robbanószerkezetek az afgán országos katasztrófavédelmi hatóság jelentése szerint.

A fel nem robbant aknák és más robbanószerkezetek miatt Afganisztán a világ egyik legjobban elaknásított országának számít. Az elhagyott robbanószerkezetek havonta több tucat ember, többnyire gyerekek halálát okozzák.

Kapcsolódó tartalom

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)

háborúhalálesetrobbanásrobbanószer Afganisztán

Ajánljuk még

 