Gyerekek haltak meg egy robbanásban Afganisztánban

A tartomány Bala Murgab körzetében élő gyerekek azt hitték, hogy egy játékot találtak, és játszani kezdtek vele, de az felrobbant és azonnal megölte őket – írták a közleményben. Az elmúlt több mint négy évtized háborúiból
Afganisztán mintegy 1150 négyzetkilométernyi területén maradtak aknák és más robbanószerkezetek az afgán országos katasztrófavédelmi hatóság jelentése szerint.
A fel nem robbant aknák és más robbanószerkezetek miatt Afganisztán a világ egyik legjobban elaknásított országának számít. Az elhagyott robbanószerkezetek havonta több tucat ember, többnyire gyerekek halálát okozzák.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)