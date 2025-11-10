Gyerekek haltak meg egy robbanásban Afganisztánban

Háborús robbanószerkezet okozta vasárnap két gyerek halálát a nyugat-afganisztáni Bádgesz tartományban – közölte a helyi rendőrség.

A tartomány Bala Murgab körzetében élő gyerekek azt hitték, hogy egy játékot találtak, és játszani kezdtek vele, de az felrobbant és azonnal megölte őket – írták a közleményben. Az elmúlt több mint négy évtized háborúiból

Afganisztán mintegy 1150 négyzetkilométernyi területén maradtak aknák és más robbanószerkezetek az afgán országos katasztrófavédelmi hatóság jelentése szerint.

A fel nem robbant aknák és más robbanószerkezetek miatt Afganisztán a világ egyik legjobban elaknásított országának számít. Az elhagyott robbanószerkezetek havonta több tucat ember, többnyire gyerekek halálát okozzák.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)