Fenyegetések értek egy hollandiai mecsetet, rendőrségi vizsgálat indult

Fenyegetéseket kapott a közép-hollandiai Emmeloord településen működő Yunus Emre mecset az elmúlt héten – közölte a Hollandiai Iszlám Alapítvány (ISN) hétfőn.

Az NlTimes hírportál tudósítása szerint az imámot ismeretlen telefonáló fenyegette meg, a mecset bejáratánál pedig darabokra tépett Koránokat, iszlámellenes üzeneteket és egy madártetemet találtak. A fenyegető hívás múlt hétfőn érkezett, a telefonáló a többi között azt mondta:

„rátok döntjük a mecseteket, miközben bent lesztek”, valamint „ki a muszlimokkal az országból.”

A fenyegetéseket az imám gyerekei is hallották. Pénteken egy madártetemet, vasárnap pedig darabokra tépett Koránokat és gyűlölködő üzeneteket találtak a bejáratnál. A szervezet közölte: nem kívánja „túlreagálni” a történteket, de rendőrségi feljelentést tett. Az ISN szóvivője elmondta, hogy a mecsetnek jó kapcsolata van az önkormányzattal és a környék lakóival, és ez az első alkalom, hogy ilyen támadások érték az intézményt.

„A vezetőség megdöbbent és szomorú. Fájdalmas, hogy egy békés helyen is ilyen zaklatások történhetnek” – fogalmazott a szóvivő, aki arra kérte a politikusokat, hogy vegyék komolyan a muszlim közösséget érő fenyegetéseket, mérsékeljék a társadalmi feszültségeket, és védjék meg a mecseteket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Evert Elzinga)