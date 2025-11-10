Fellázadtak egy ecuadori börtön rabjai, több mint harminc ember meghalt

Ecuadorban legalább 31-en meghaltak az ország délnyugati részén fekvő Machala városban történt börtönlázadásban – közölte az SNAI ecuadori börtönfelügyelet.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a börtönben fegyveres összecsapások törtek ki, amelyekben négy ember meghalt és legalább 34-en megsebesültek, köztük egy rendőr is – jelentette az Ecuavisa televíziós csatorna. A SNAI szerint a fegyveres incidensben lőfegyvereket és robbanószereket is használtak.

A SNAI tájékoztatása szerint ezt követően 27 rabot vasárnap délután holtan találtak a büntetés-végrehajtási intézetben. Halálukat „fulladás” okozta, de a halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják

– tette hozzá a hatóság, amely szerint „a felelős hatóságok a teljes körű kivizsgáláson dolgoznak”.

A rendőrség elit egységei beavatkoztak, hét embert őrizetbe vettek, és a hatóságok szerint sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést a börtön felett.

A lázadás összefüggésben állhat a kormány azon tervével, hogy egyes fogvatartottakat új, nagy biztonságú börtönbe helyeznek át, amelyet Daniel Noboa elnök egy másik tartományban építtetett, és amelyet ebben a hónapban terveznek megnyitni.

Kiemelt kép: Az ecuadori rendőrség tagjai munka közben (Fotó: MTI/EPA/EFE)