Ez a hétfő sem Zelenszkij napja: leállt az amerikai kormányzat és vele együtt a fegyverszállítás is Ukrajnába

Az európai NATO szövetségeseknek és az Ukrajnának szánt, 5 milliárd dolláros fegyverszállítmányokat is befagyasztották Washingtonban az amerikai kormányzati leállás miatt – erről ír a Newsmax.

Az érintett szállítmányok között olyan fegyverrendszerek találhatók, mint az AMRAAM rakéták, az Aegis harci rendszerek és a HIMARS hordozórakéták Dániába, Horvátországba és Lengyelországba. A pontos célállomások nem ismertek, azonban az ilyen irányú export révén NATO-szövetségesek részére átadott fegyvereket rendszerint átadják az ukránoknak.

„Ez valójában árt mind szövetségeseinknek, mind partnereinknek, valamint az amerikai iparnak, hogy sok ilyen kritikus felszerelést szállítsanak a tengerentúlra”

– nyilatkozta az amerikai külügyi tárca a fegyverszállítássokkal kapcsolatban a Newsmax szerint.

Az Axiosra hivatkozva a Newsmax azt írja, a fegyverszállítmányok befagyasztása a külügy munkatársainak kényszerszabadságoltatása miatt következett be, amelyet a kormányzati leállás miatt rendeltek el. Októberben a rendes kapacitásnak csupán 25 százalékával működött a külügyminisztérium. Ráadásul a törvény szerint a Kongresszusnak rendes eljárás szerint felül kell vizsgálnia a fegyverszállítmányokat, amelyet szintén ellehetetlenít a leállás.

„A demokraták feltartóztatják a kritikus fegyvereladásokat, beleértve NATO-szövetségeseinket is, ami károsítja az Egyesült Államok ipari bázisát, és veszélyezteti számunkra és partnereink biztonságát”

– jelentette ki Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője az ügyre reagálva.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)