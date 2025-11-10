Elnézést kért a BBC elnöke Donald Trump beszédének manipulálásáért

Shah a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán az a benyomás keletkezhetett, hogy az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította fel híveit.
A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy
a BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.
A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.
A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, idén január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik, vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.
A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat, és éltessék „a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat”.
Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy „harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok”.
A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap azonban a múlt héten megszerzett és nyilvánosságra hozott egy 19 oldalas belső vizsgálati dossziét, amely szerint a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott Panorama-műsorban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.
A botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlegének, a BBC Newsnak a vezetője.
Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a parlamenti szakbizottságnak küldött hétfői levelében leszögezte: a BBC elfogadja azt a megállapítást, amely szerint Trump beszédének szerkesztési módja alkalmas volt olyan benyomás keltésére, hogy az amerikai elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetésére szólította fel híveit.
Kapcsolódó tartalom
Shah közölte, hogy a BBC elnézését kér ezért a hibáért.
A BBC elnöke a levél ismertetése után, a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette:
fontolóra vette, hogy személyesen is bocsánatot kérjen az amerikai elnöktől.
Arra a kérdésre, hogy Donald Trump indít-e jogi eljárást a BBC ellen, Shah kijelentette: ezt még nem tudja, de Trump stábja már kapcsolatba lépett a BBC-vel, és az amerikai elnök „pereskedésre hajlamos ember, így minden lehetőségre fel kell készülnünk”.
Nem sokkal az interjú elhangzása után a BBC News hírportál közölte: Donald Trump levelet írt a BBC-nek, és kilátásba helyezte, hogy pert indít a brit médiatársaság ellen.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)