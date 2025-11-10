Bretagne-i pengeváltás: késsel támadt a rendőrökre, lelőtték

Fegyverhasználatra kényszerültek a rendőrök a franciaországi Bretagne-ban, amikor Lorient városában egy fegyveres, csuklyás férfi fenyegette meg késsel a járőröző egyenruhásokat.

A bretagne-i Lorient-ban a járőröző rendőrök egy csuklyás, símaszkos férfira lettek figyelmesek – tudósít a Le Télégramme című lap. Amikor ellenőrizni, igazoltatni próbálták, a férfi, aki késsel volt felfegyverezve, rájuk vetette magát.

🚨 LORIENT : Il attaque les policiers avec un couteau, les FO lui tirent dessus pour le maîtriser. L’homme est déjà connu très défavorable des services de police.

Ils nous les laissent tous dehors !

Bravo aux policiers. pic.twitter.com/PfvFFUmvpr — Le Jarl (@le_jarl) November 10, 2025



A rendőrök használták szolgálati fegyverüket, a támadó meghalt – számol be a lap.

Laurent Nunez belügyminiszter hétfőn az X-en ismertette a történteket, aláhúzva, hogy a támadót a rendőrök figyelmeztették a fegyverhasználat előtt. „Szerencsére a rendőröknek nem esett baja” – nyilatkozta a BFMTV hírtelevízió által is idézett kormánytag a közösségi médiában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)