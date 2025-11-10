Az összes feleségükhöz ragaszkodnak a migránsok, Nyugat-Európában is elterjedhet a poligámia

A Korán legfeljebb négy nővel való házasságot engedélyez a férfiak számára, az európai államok viszont tiltják a poligámiát. A Nyugat-Európában élő muszlim bevándorlók a jogi kiskapuknak köszönhetően gyakran magukkal hozzák az összes feleségüket. Egy jemeni menedékkérő nem akar lemondani a második és harmadik feleségéről, illetve közös gyermekeikről, így az Európai Emberi Jogi Bíróság elé viszi ügyét, mivel úgy véli, hogy Hollandia megsértette a családi élethez való jogát, a bírósági ítélet precedenst teremthet.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság elé viszi ügyét a Hollandiában élő Khaled Al-Anesi, aki az arab tavasz után menedékjogot kapott Hollandiában. Családegyesítési kérelmének elutasítását a családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértésének tekinti, és az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkére hivatkozva eljárást kezdeményezett – számolt be a V4NA.

Khaled Al-Anesi első feleségét és nyolc gyermekét családegyesítés címén már Hollandiába vitte.

Második és harmadik nejét azonban nem vihette magával, mivel a poligámia tilos Hollandiában.

Később kérelmezte, hogy e házasságokból született öt gyermeke is hozzá költözhessen. A holland hatóságok ezt elutasították, mivel a gyermekek biztonságban élnek anyjukkal Törökországban, ahol menekültstátuszt élveznek. A hatóságok azt javasolták Al-Anesinek, hogy váljon el a másik két asszonytól. A férfi azonban nem hajlandó erre és azt állítja, hogy

a holland állam megsérti a családi élethez való jogait.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság (EJEB) Strasbourgban története során először hoz majd olyan döntést, amely közvetlenül kapcsolódik a poligámiához.

Vajon egy európai országnak az emberi jogok nevében el kell-e ismernie a poligám családi struktúrát, annak ellenére, hogy a többnejűség ott tilos?

Ha az Európai Emberi Jogi Bíróság Al-Anesi javára döntene, a jövőben a gyermekek – és rajtuk keresztül közvetve anyjuk – is hivatkozhatnának az emberi jogokra. Mivel a családegyesítés iránti kérelmet a gyermekek nyújtják be, és nem a poligám házasságban élő apa, azt nem lehet a poligámia hivatkozásával elutasítani. Így meg tudnák kerülni a tilalmat.

A panaszt a Bíróság elfogadta, az Al-Anesi-ügyben 2026-ban hoznak ítéletet.

De nem csak Hollandiában szembesülnek a többnejűség intézményével, hanem számos nyugat-európai országban is. Németországban a poligámia hivatalosan tilos. 2016 nyarán az akkori igazságügyi miniszter, Heiko Maas (SPD) bejelentette, hogy „Németországban nem ismerhető el a többes házasság”.

Ein jemenitischer Asylbewerber zieht gegen die Niederlande vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Khaled Al-Anesi will fünf Kinder aus seinen Ehen mit seiner Zweit- und Drittfrau nachholen. Der Fall könnte wegweisend sein: Das „Recht auf Fa… https://t.co/GgC2cuhsXy — exxpress (@exxpressat) November 7, 2025

A valóságban azonban

gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor a hatóságok szemet hunynak a többnejűség felett.

Ez történt annak az iraki menekültnek az esetében is, aki két feleséggel és 13 gyermekkel érkezett a bajorországi Neumarkt járásba a 2015/16-os menekültáradat során. Mind menekültstátuszt kaptak, pedig a büntető törvénykönyv szerint a kettős házasság büntetendő. A kivétel oka: a házasságokat külföldön kötötték az iszlám jog szerint.

A Korán legfeljebb négy nővel való házasságot engedélyez.

„A gyermekeknek joguk van a családegyesítéshez, ezen a kiskapun egy második feleség is jöhet Németországba” – magyarázta Lothar Kraus, a kerület idegenrendészeti hatóságának osztályvezetője a nordebayern.de-nek.

A muszlim országokból érkező tömeges bevándorlás felveti a kérdést, hogy az európai államok és az Európai Emberi Jogi Bíróság a jövőben hogyan kívánják kezelni a poligámia kérdését.

