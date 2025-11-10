Aktivizálta magát a Szenátus, megtörtént az első lépés a kormányzati leállás befejezése felé az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás (shutdown) befejezése felé.

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége.

A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton. A patthelyzet azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana. A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légiforgalomban.

Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: „Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.” A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, a CBS „Face the Nation” című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt.

