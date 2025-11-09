Összeütközött két vonat Szlovákiában, több sérült van

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve frontálisan hajtott a másik szerelvénynek – közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK).
Tájékoztatásuk szerint a balesetnek több sérültje van.
A sérülések mértékéről és a sérültek pontos számáról későbbre ígértek tájékoztatást a hatóságok.
A rendőrség jelentése szerint a helyszínre már megérkeztek a mentőegységek és a tűzoltók, akiknek a száma több tucatra tehető. A szlovák hírügynökség szerint útban van a helyszínre a szlovák belügyminiszter is.
Az ütközés oka egyelőre még vizsgálat tárgyát képezi, azt azonban már most tudni lehet, hogy a vasútvonalon jelentős késésekre lehet számítani.
Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül.
Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Polícia SR – Košický kraj/Facebook)