Orbán Viktor: Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem

Azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt – jelentette ki a miniszterelnök az MTVA munkatársának a WizzAir fedélzetén.

A miniszterelnök a Fehér házi Trump-találkozó után a Washingtonból Budapest felé tartó repülőúton újságírói kérdésekre válaszolva a megállapodásról hangsúlyozta: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”. Ez nagyon fontos, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt Brüsszel! – hangoztatta Orbán Viktor a WizzAir fedélzetén szombaton.

Mint fogalmazott, „így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben – ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené – annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség.”

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.

Tehát Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell föladni azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek – tette hozzá. Azaz, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, mindent meg tudunk valósítani – hangsúlyozta.

Majd a forintárfolyamán is lehet ezt látni, a későbbi hitelfelvételeknél is. De a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már ma, a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt.

„Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra” – jelentette ki a miniszterelnök a Mandiner kérdésére.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)