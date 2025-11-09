Nem válogat Ukrajna, már a hajléktalanokat is mozgósítják a háborúba

Ukrajnában már a hajléktalan embereket is besorozhatják katonának. Oleg Bajdaljuk, a kijevi területi hadkiegészítő központ szóvivője szerint az orvosi bizottság döntése alapján a rászorulókat is beoszthatják a harcoló egységekhez. A háború elhúzódása miatt súlyos utánpótlási gondokkal küzd Ukrajna, miközben a kényszersorozásról szóló incidensek egyre nagyobb méreteket öltenek.

Oleg Bajdaljuk, a kijevi területi hadkiegészítő központ szóvivője nyíltan elismerte, hogy Ukrajnában a hajléktalan embereket is besorozhatják az utcáról. Mint mondta, ha az orvosi vizsgálat alkalmasnak találja őket, akár harcoló egységekbe is beoszthatók – számolt be róla az Index.

A tisztviselő szerint a hajléktalanok egy része nem él folyamatosan az utcán, hanem időszakosan szállókon tartózkodik.

Akár hajléktalan, akár nem – ha az orvosi bizottság alkalmasnak találja az illetőt a harcoló alakulatoknál való szolgálatra, még akár nem is tartalékos, hanem harci egységnél, akkor mit tehetünk? Mi az ukrán törvényeket hajtjuk végre

– fogalmazott Oleg Bajdaljuk.

A szóvivő hozzátette, hogy nem tömeges jelenségről van szó, valamint alaptalannak tartja a feltételezést, hogy Kijev környékén „összeszednék az összes hajléktalant” a hadkiegészítő központok.

Súlyos utánpótlási gondokkal küzd Ukrajna

Ukrajna súlyos utánpótlási gondokkal küzd a háború elhúzódása miatt, miközben a kényszersorozásról szóló incidensek egyre nagyobb méreteket öltenek. Kijev több ezer külföldi önkéntest, köztük kolumbiai zsoldosokat is bevet a frontvonalakon, azonban a létszámbeli problémákat ez sem oldja meg.

A mozgósítás továbbra is csak a 25 év feletti ukrán állampolgárságú férfiakra vonatkozik. A kormány magas bónuszokkal igyekszik bevonzani a hadseregbe a 18 évesnél fiatalabb férfiakat, ami csak korlátozott sikerrel járt. Utóbbihoz hozzájárult egy nyáron hozott döntés is, miszerint a 18–22 évesek ismét elhagyhatják Ukrajnát.

A hadköteles korú ukrán állampolgárok csupán egynegyedét lehet már behívni, sokan ezért inkább az életveszélyes szökést választják.

„A szolgálat nem rabszolgaság!” mottóval szeptemberben többezres tüntetést tartottak a kijevi Majdan téren, a 2014-es forradalom helyszínén, amiért Zelenszkijék szigorítani akarták a dezertálás büntetését.

Nemrég Angelina Jolie ukrajnai látogatását is egy váratlan katonai toborzás tette emlékezetessé. A színésznő ukrán állampolgárságú sofőrjét katonai toborzók vették őrizetbe egy ellenőrző ponton, miután kiderült, hogy tartalékos tisztként szerepel a nyilvántartásban.

A kényszersorozás az őshonos kárpátaljai magyar kisebbséget is egyre súlyosabban érinti. Egy magyar férfit a Beregszásztól néhány kilométerre lévő Makkosjánosiból hurcolták el a katonai toborzók, annak ellenére, hogy beteg édesanyját ápolta, és ezért felmentése volt. Október végén pedig a 38 éves Pukanics Eduárd beregszászi ügyvéd törte át a magyar–ukrán határsorompót, hogy a kényszersorozás elől Magyarországra meneküljön.

Az egyik legbrutálisabb eset idén nyáron történt: a 45 éves Sebestyén József belehalt sérüléseibe, miután előzőleg vasdorongokkal vertek össze ukrán sorozótisztek egy Ungvár melletti erdős részen.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárjának sajtószolgálata által közreadott képen katonák egy becsapódott orosz FPV-drón (First-person view) darabjával a Donyecki területen lévő Druzskovkánál húzódó frontvonal közelében 2025. május 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)