Lemondott a BBC vezérigazgatója miután kiderült, a brit médiatársaság manipulálhatta Donald Trump egyik beszédét

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.09. 20:16

Szerző: hirado.hu
Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

Ugyancsak bejelentette lemondását vasárnap este Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója.

A két vezető távozásának előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap a hét elején olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint

a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét,

amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus épületének megrohamozására biztatta volna híveit.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)

