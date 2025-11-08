Zsúfolt bárba hajtott egy rendőrség elől menekülő autó Floridában, többen meghaltak

Zsúfolt bárba rohant egy rendőrség elől menekülő autó szombat hajnalban a Florida állambeli Tampa történelmi negyedében; négy ember meghalt, tizenegyen megsérültek – közölte a helyi rendőrség.

A rendőrök egy másik városrészben zajló utcai versenyzés után figyeltek fel egy száguldó ezüst színű autóra. A floridai autópálya-rendészet egységei üldözőbe vették a járművet, és hátulról nekiütköztek, abban bízva, hogy a kocsi megpördül és megáll. Az akció sikertelen volt, ezért az üldözést megszakították, ám a sofőr továbbhajtott Tampa történelmi negyede felé, ahol elveszítette uralmát a jármű felett, és

több mint egy tucat embert elgázolt egy bár előtt.

Három áldozat a helyszínen életét vesztette, egy negyedik a kórházban halt bele sérüléseibe – közölte a rendőrség. További kilenc embert kórházban ápolnak, állapotuk stabil. Ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az elütött személyek között nem volt fiatalkorú vagy gyerek.

„A ma reggel történt eset értelmetlen tragédia volt. Részvétünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak és mindazoknak, akik az esetben érintettek” – mondta a tampai rendőrfőnök.

A rendőrség őrizetbe vette az autó 22 éves vezetőjét, akit a Hillsborough megyei börtönbe szállítottak, ahol előzetes letartóztatásba került. A bírósági iratok szerint

négy rendbeli, járművel elkövetett emberöléssel, valamint halált vagy súlyos sérülést okozó meneküléssel vádolják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich )