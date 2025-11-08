Zelenszkij szerint alig pár száz orosz katona van Pokrovszkban, ahol Ukrajna súlyos vereséget szenvedhet

A Donyeck megyei Pokrovszkban mindössze 314 orosz megszálló tartózkodik most, az ellenségnek viszont továbbra is a település megszállása az első számú célja – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben, a haditanács ülését követő sajtótájékoztatóján.

Az ukrán államfő szavai szerint három nap alatt 220 orosz roham volt a város ellen. „Az ukrán hadsereg adatai szerint magában Pokrovszkban 314 orosz megszálló tartózkodik, de a város környékén sokkal több” – emelte ki.

Zelenszkij elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszknál az ukrán erők 1100-1200 méternyit tudtak előretörni. A régióban lévő vovcsanszki térségben a helyzet feszült, és tovább súlyosbodhat az orosz csapatösszevonások miatt – tette hozzá.

Az elnök bejelentette, hogy Ukrajna alternatívát talált a kínai DJI cég által gyártott, Mavic típusú drónokra, és nemsokára elkezdődik ennek az eszköznek a tömeggyártása.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter ugyanezen a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna már a jövő évben meg szeretné kapni Svédországtól az első Gripen harci repülőgépeket. Zelenszkij hozzátette, hogy a finanszírozás kérdése Ukrajna saját lehetőségeit is érinti, ugyanakkor számítanak a befagyasztott orosz vagyonokra, valamint a partnerekkel kötött kétoldalú megállapodásokra, amelyekben meghatározták az ukrán hadsereg különböző prioritásainak finanszírozási lehetőségeit.

Smihal elmondta, hogy a svéd védelmi minisztériummal csütörtökön részletesen egyeztették a várható megállapodások részleteit. „Megállapodtunk abban, hogy 150 darab Gripen E osztályú repülőgépet szállít le Svédország” – mondta. Közölte, hogy a SAAB gyártóvállalattal emlékeztetőt írtak alá a Gripen repülőgépek ukrajnai gyártásáról.

„Arra számítunk, hogy 2033-tól a Gripen gyártása már nagyrészt Ukrajnában történik, a nagy egységek összeszerelésétől kezdve az egyes alkatrészek helyi gyártásáig”

– tette hozzá.

A védelmi miniszter megerősítette, hogy a Gripenek átvétele egy külön folyamat.

„Azt kérjük, hogy Ukrajna minél hamarabb kaphassa meg a korábbi, C és D osztályú Gripen gépeket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ez legkésőbb 2026-ban megtörténjen, és erről jelenleg is tárgyalunk partnereinkkel. A Gripen E gyártása később fog megkezdődni, de időben közel esik ehhez”

– fejtette ki. A védelmi miniszter azt is megjegyezte, hogy már a jövő év elejétől megkezdik az ukrán pilóták és szerelők képzését Svédországban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)