Újabb, a Hamász iszlamista terrorszervezet által átadott túsz holttestét azonosították Izraelben

2025.11.08. 11:51

Az izraeli kormány szombaton bejelentette, hogy azonosították a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által előző este átadott izraeli túsz holttestét.

A tájékoztatás szerint a 61 éves Lior Rudaeff a dél-izraeli Nir Jichák kibuc vészhelyzeti egységének tagja volt, és a település ellen a Hamász által 2023. október 7-én végrehajtott mészárlásban ölték meg. Holttestét a Gázai övezetbe vitték.

Az Argentínában született férfi hétévesen került Izraelbe, és 40 éven át önkéntes mentőautó-sofőrként is dolgozott.

Jelenleg négy meggyilkolt izraeli túsz, illetve egy thaiföldi állampolgár holtteste található még a Gázai övezetben – emlékeztetett a Times of Israel című izraeli napilap.

Az egy hónappal ezelőtt megkötött tűzszünet értelmében a Hamásznak az összes túsz földi maradványait vissza kell adnia Izraelnek. Az izraeli hatóságok minden átadott holttestért cserébe 15, az övezetben meggyilkolt palesztin földi maradványát szolgáltatják vissza a gázai hatóságoknak.

