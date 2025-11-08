Történelmi csúcson az amerikai–magyar kapcsolatok: új nukleáris megállapodás, védelmi együttműködés és tudományos partnerségek

Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának közleménye szerint Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt új korszak kezdődött az amerikai–magyar kapcsolatokban. A két ország együttműködése minden eddiginél szorosabb, és kiterjed a gazdaságra, energiabiztonságra, védelemre és tudományos kutatásra is.

Új lendületet kapott a gazdasági és energetikai partnerség

Az Egyesült Államok és Magyarország nukleáris energiaügyi együttműködési megállapodást írt alá, amely az atomenergia területén nyit új fejezetet a két ország kapcsolatában. A dokumentum célja a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésének és a használt fűtőelemek tárolásának összehangolása, valamint az amerikai technológia bevonása a közép-európai energiapiacba.

A felek célja, hogy Budapest regionális SMR-központtá váljon, miközben Magyarország akár 10 új reaktor építését is támogatná, 20 milliárd dollár értékben.

Orbán Viktor bejelentette: a magyar kormány nukleáris fűtőanyag-beszállítási szerződést kötött az amerikai Westinghouse vállalattal a Paks I. atomerőmű ellátására.

A megállapodás értéke 114 millió dollár.

Emellett Magyarország amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) is vásárol majd, mintegy 600 millió dollár értékben, ezzel is növelve energiafüggetlenségét.

Könnyebb utazás, szorosabb kulturális kapcsolatok

Az Egyesült Államok helyreállította Magyarország részvételét a Vízummentességi Programban, így ismét egyszerűbben utazhatnak a magyar állampolgárok az USA-ba.

A lépéshez kapcsolódóan az American Airlines bejelentette: 2026 májusától újraindítja a közvetlen Philadelphia–Budapest járatokat, amelyek tovább erősítik a gazdasági és turisztikai kapcsolatokat.

Bővülő védelmi és űrkutatási együttműködés

A két ország tárgyalásokat indított egy új biztonsági információmegosztási megállapodásról (GSOMIA), amely a védelmi együttműködés elmélyítését és a nemzeti biztonsági infrastruktúra védelmét szolgálja.

A magyar kormány 700 millió dollár értékben tervez amerikai védelmi eszközöket vásárolni, valamint aláírta az Artemis-egyezményt, amely Magyarország részvételét biztosítja a békés célú, nemzetközi űrkutatási programban.

Oktatási és tudományos partnerségek erősödnek

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója (2026) alkalmából bővül a Fulbright-program és a Neumann János-díj a STEM területén, amely új ösztöndíjakat és kutatási lehetőségeket kínál magyar és amerikai tudósoknak, diákoknak egyaránt. A magyar kormány megnöveli éves hozzájárulását, hogy megegyezzen az amerikai támogatás mértékével.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a The Catholic University of America

1 millió dolláros kutatási konzorciumot hoz létre az etikus mesterséges intelligencia kutatására.

Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az MIT új tudományos együttműködési megállapodást írt alá. Az MIT–Hungary HUNREN Seed Fund közös kutatásokat, utazásokat és workshopokat támogat.

Szövetség a jövőért

A közlemény szerint az amerikai–magyar együttműködés minden korábbinál erősebb, és hozzájárul mindkét ország gazdasági növekedéséhez, energiabiztonságához és innovációs potenciáljához.

A felek közös célja, hogy a két nemzet stratégiai szövetsége a 2026-os amerikai függetlenségi jubileumra újabb sikertörténetté váljon.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)