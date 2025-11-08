Száz évig rejtegették az utolsó magyar királyné ékszereit, Kanadában kerültek elő

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó császárának leszármazottai elmondták, hogy nyilvánosan kiállítják azt a birodalmi ékszergyűjteményt, amelyet a második világháború óta Kanadában rejtegettek. A kincsek között van egy híres gyémánt is, amelyet sokáig örökre elveszettnek hittek.

A császári család csütörtökön jelentette be, hogy a nyilvánosság elé tárja azt a magántulajdonban lévő ékszerkollekciót, amelyet a második világháború óta egy kanadai banki széfben őriztek. A kincsek holléte több mint egy évszázadon át családi titok maradt.

Százéves titok

Az első világháborút követően, 1919-ben, amikor Ausztria köztársasággá vált, száműzték őket az országból, a Monarchia utolsó császár családjának legtöbb vagyonát elkobozták. Csak néhány személyes tárgyat – köztük magántulajdonként feltüntetett ékszereket – engedtek Svájcba szállítani. A hivatalos koronázási ékszerek Bécsben maradtak, és a mai napig ott vannak kiállítva.

Zita császárné férje, I. Károly császár 1922-es halála után megparancsolta leszármazottainak, hogy biztonsági okokból tartsák titokban az ékszerek létezését száz éven át. Később ő és gyermekei a náci rezsim üldöztetését is elszenvedték, mivel nyíltan ellenezték Hitler diktatúráját. A család Franciaországon és Portugálián keresztül menekült Kanadába, röviddel azelőtt, hogy belgiumi otthonukat a német Luftwaffe lebombázta a háború kezdetén. Egy barna bőröndben vitték át az ékszereket, így 1940-ben biztonságba kerültek Quebecben – írja a Deutsche Welle.

Az elveszettnek hitt híres gyémánt

A fennmaradt darabok között ott van a híres Firenzei gyémánt is, amelyet a családon kívül sokan már elveszettnek, sőt ellopottnak hittek.

A dió nagyságú, sárga színű gyémánt egykor a világ legnagyobb csiszolt drágakövei közé tartozott – bár a modern bányászati módszerek mellett ez ma már nem számít különlegesnek. Egykor a toszkán nagyherceg kincsei közé tartozott Firenzében, ezért Firenzei gyémántként is ismert. A Medici-család utolsó tagjának halálát követően házasság révén került a Habsburgok birtokába.

A gyűjteményben olyan darabok is szerepelnek, amelyek Mária Teréziához, Marie Antoinette királynéhoz és I. Ferenc császárhoz tartoztak. Az ékszerek hitelességét független szakértők is megerősítették.

A tervek szerint az ékszereket először Kanadában állítják ki – nem pedig Ausztriában – a császár unokájának közlése szerint.

A gyűjteményt jelenleg egy kanadai alapítvány kezeli, amelynek kedvezményezettjei a Habsburg-leszármazottak. Az ékszerek Kanadában maradnak, és a közeljövőben nyilvánosan is megtekinthetővé válnak.

