Orbán Viktor: Trump elnök döntött, időhatár nélkül mentesülünk a szankciók alól

Megvizsgáltuk a kérdést Trump elnökkel, ő döntött, az orosz kőolajra, gázra kivetendő amerikai szankciókat nem alkalmazzák a két vezetékre, amiken orosz olajat és földgázt hozunk – derült ki a miniszterelnök szavaiból, amikor munkatársunk kérdezte a Fehér Házi találkozójukat követően egy sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. Előtte „élet-halál kérdésnek” nevezte, hogy Magyarország mentesüljön az orosz kőolajra, gázra kilátásba helyezett amerikai szankciók alól.

“Leültünk és megvizsgáltuk a kérdést Trump elnök úrral, és arra jutottunk: Magyarország a többi európai országtól lényegesen eltérő helyzetben van, és nem lehetséges Magyarország biztonságos energiaellátását fenntartani – nem lehet megfizethető árú energiát adni a magyar családoknak és vállalkozásoknak –, hogyha ebből a szempontból két kulcsvezetéken továbbra is szankciók lesznek. Azt kértük Trump elnöktől, hogy ezeket a szankciókat töröljük el, két vezetéket kértünk mentesíteni minden szankció alól” – válaszolta Orbán Viktor a közmédia kérdésére a Trump amerikai elnökkel tartott washingtoni találkozó után, a magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón arra, hogy a Fehér Házban a sajtónyilvános részen Donald Trump csak annyit mondott a szankciók kapcsán: „megvizsgáljuk ezt a kérdést az európai államok tekintetében”.

Az önök találkozóján a Fehér Házban Trump elnök megígérte, hogy mentesíti Magyarországot időkorlát nélkül valamennyi az orosz olajra, földgázra kivetendő szankció alól? – kérdeztük a miniszterelnököt.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor mellett álló Szijjártó Pétert a Marco Rubio külügyminiszterrel aláírt nukleáris-energetikai megállapodás kapcsán a Bloomberg cikkéről kérdeztük. Eszerint a mini moduláris reaktorok 20 milliárdba dollárba kerülnek. Az pedig, hogy a Westinghouse fűtőanyagot szállít Paksra 100 millióba ( a sajtótákoztatón véletlenül „milliárd” hangzott el – a Szerk.), valamint a Bloomberg több száz milliós tételről írt az amerikai eredetű LNG vásárlás kapcsán is.

Orbán Viktor válaszából kiderült: amerikai részről mentesítik a Török Áramlat vezetéket, amelyik a gázt hozza fel délről, és a Barátság vezetéket is, amelyik az olajat hozza keletről. „Az elnök döntött és azt mondta, hogy ezeket a szankciókat erre a két vezetékre nem fogják”, alkalmazni – jelentette ki a miniszterelnök.

Szijjártó Pétertől megkérdeztük: 20 milliárdért veszünk mini moduláris reaktorokat?

Azt is megkérdeztük, hogy lengyel elnök Pozsonyban tárgyalt Pellegrini szlovák elnökkel a napokban, és arról biztosította, hogy Lengyelország kész cseppfolyós amerikai eredetű gázszállításra Szlovákia felé.

„Erre igényt tart-e Magyarország?”

Szijjártó Péter megerősítette, hogy az amerikai külügyminiszterrel a megállapodást aláírták. Az értesülés annyiban helytálló, hogy három pontot tartalmaz – mondta, és azt is kijelentette, hogy a fűtőelemek szállítása Paksra körülbelül 100 millió dolláros tétel.

„Azért van erre szükség, mert az elkövetkezendő időszakban a magyar gazdaság energiaigénye nő, a magyar nukleáris kapacitások nőni fognak, ezért a meglévő beszállítási kapcsolataik mellett új fűtőelemekre is szükség van. Tehát a meglévő beszállítási kapcsolatok fenntartása mellett fogunk beszerezni amerikai fürdőelemeket” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

A diverzifikáció kapcsán azt mondta:

„az nem azt jelenti, hogy az egyik forrást kicseréled a másikra, hanem hogy a meglévő forrást mellé hozod a másikat” – utalt az orosz mellett a francia, amerikai forrásra is.

A kis moduláris erőművek kapcsán Szijjártó Péter azt mondta: ott az összeg attól függ, hogy végül hány kis moduláris reaktor felépítése mellett dönt a kormány. „Ez egy gazdaságstratégiai döntés lesz, a magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat dönt, Magyarországon hatalmas gyárak épülnek, új munkahelyek ezrei, tízezrei jönnek létre, ezeknek az áramellátására lehet majd használni ezeket az erőműveket”.

Mint hozzátette: kérdés, hogy mennyi mini moduláris reaktor lesz?

„A 20 milliárd nagyjából 10-12 erőművet jelent, ebből kiszámolható, hogyha 5-6, pedig 10 milliárd.”

A nukleáris fűtelemek tárolására vonatkozó technológia áráról Szijjártó Péter azt mondta: az valahol a 100 és 400 millió dollár között van. Ez olyan technológia, hogy Paksról ki sem kell hozni majd az elhasznált fűtőelemet.

Az LNG esetében pedig a cseppfolyósított gázvásárlásra is érvényes, hogy itt is diverzifikálunk, a meglévő gázszállítási források mellé újabbakat teszünk oda – hangoztatta a miniszter.

„Az MVM-nek már két nyugati irányú hosszú távú szerződése van LNG vásárlása: a franciákkal, illetve a Shell-el, és zajlik egy jól előrehaladott tárgyalás arról, hogy egy amerikai vállalatot is feltegyünk arra a listára, akivel 5 éves hosszútávú szerződést kötünk. Körülbelül 2 milliárd köbméterre kell számolni összesen, tehát 400 millió köbméter évente”– jelentette ki.

Szijjártó Péter ennek az áráról nem árult el részleteket, mert arról még tárgyalnak.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)