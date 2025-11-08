Kiderült, milyen ajándékot kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. A találkozón a magyar kormányfő jelentős energetikai és gazdasági megállapodásokat ért el. Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókat sújtó amerikai szankciók alól, valamint nukleáris és pénzügyi együttműködésről is megállapodtak. A megbeszélés után Donald Trump egy saját kézírásával ellátott ajándékkal lepte meg a magyar miniszterelnököt.

„Köszönöm, Elnök úr” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott fotóhoz, amelyen az amerikai elnöktől kapott különleges ajándékát mutatta meg a követőinek.

A magyar kormányfő bejegyzése szerint egy személyes üzenettel ellátott, a Fehér Ház hivatalos logójával díszített lapot kapott, rajta Donald Trump saját kezű aláírásával és kedves szavaival.

„Viktor, you are the greatest” vagyis „Viktor, te vagy a legnagyobb” – olvasható a képeslapon, amelyet az amerikai elnök adott a magyar miniszterelnöknek.

Mint írtuk, a magyar kormányfő pénteken a Fehér Házban tartott megbeszélést Donald Trump amerikai elnökkel.

A tárgyaláson Orbán Viktor sikeresen elérte, hogy Magyarország teljes mentességet kapjon az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól.

A döntés a Török Áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre is vonatkozik, valamint nincs időkorlátja.

Orbán Viktor szerint a megállapodásnak köszönhetően a rezsicsökkentést is sikerült megmenteni. Emellett abban is megegyeztek, hogy Magyarország a Westing House nevű vállalattól nukleáris fűtőanyagot vásároljon a jövőben. Ezen kívül kis méretű moduláris erőművek is jönnek Magyarországra, és olyan technológia érkezik az amerikaiaktól, amellyel a nukleáris fűtőelemeket biztonságosan lehet tárolni.

A kormányfő bejelentette, hogy az Egyesült Államokkal kötött nukleáris megállapodás értelmében a Paks II. projektet nem érintik az oroszok ellen bevezetett amerikai szankciók.

A miniszterelnök elmondta, hogy pénzügyi együttműködésről is tárgyalt Donald Trumppal, amelynek részleteit a felek a későbbiekben dolgozzák ki. Hozzátette, hogy újabb amerikai befektetések érkeznek Magyarországra, ahol már most 1400 amerikai vállalat több mint százezer embernek ad munkát.

Orbán Viktor szerint a hadiipari és űripari területeken is erősödik a magyar–amerikai együttműködés, és Magyarország a jövőben amerikai fegyvereket is vásárolhat. A kormányfő végül megerősítette, hogy a budapesti békecsúcsot mindenképpen megtartják.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója az amerikai elnök floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)