Eltűnt egy 83 éves férfi és többen megsérültek egy házrobbanásban Németországban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.08. 15:33

| Szerző: hirado.hu
Eltűnt egy 83 éves férfi, többen pedig megsérültek egy társasház egyik lakásában történt robbanásban az északnyugat-németországi Alsó-Szászország Wolfenbüttel nevű városában – közölte szombaton a tartományi rendőrség.

A péntek este történt robbanás hatására az épület egy részében tűz keletkezett, amelyet sikerült viszonylag gyorsan eloltani.

A tűzoltóságnak és a mentőknek 24 lakót kellett ellátniuk a helyszínen, közülük kettőt kórházba is kellett szállítani. Egy tűzoltó füstmérgezést szenvedett, őt is megfigyelés alatt tartják.

A rendőrség közölte, hogy

a robbanás hatására az épületben súlyos károk keletkeztek, és több szomszédos ház is lakhatatlanná vált,

két lakást pedig – amely szomszédos azzal a lakással, amelyben a robbanás történt – összeomlás fenyeget.

A helyszínen még mindig 140 tűzoltó dolgozik, munkájukat a szövetségi hatóságok is segítik, a romok eltakarításához markológépet és darut is igénybe vesznek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)

