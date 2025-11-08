Eltűnt egy 83 éves férfi és többen megsérültek egy házrobbanásban Németországban

A péntek este történt robbanás hatására az épület egy részében tűz keletkezett, amelyet sikerült viszonylag gyorsan eloltani.
A tűzoltóságnak és a mentőknek 24 lakót kellett ellátniuk a helyszínen, közülük kettőt kórházba is kellett szállítani. Egy tűzoltó füstmérgezést szenvedett, őt is megfigyelés alatt tartják.
A rendőrség közölte, hogy
a robbanás hatására az épületben súlyos károk keletkeztek, és több szomszédos ház is lakhatatlanná vált,
két lakást pedig – amely szomszédos azzal a lakással, amelyben a robbanás történt – összeomlás fenyeget.
A helyszínen még mindig 140 tűzoltó dolgozik, munkájukat a szövetségi hatóságok is segítik, a romok eltakarításához markológépet és darut is igénybe vesznek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)