Elnökjelöltként térhet vissza Ukrajnába a Volodimir Zelenszkijnél is népszerűbb sztártábornok, Valerij Zaluzsnij.

Újra a figyelem középpontjába került Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, aki hosszú hallgatás után ismét megszólalt a nyilvánosság előtt – írja a Kiszo.net cikke alapján a Mandiner.

Zaluzsnij neve a háború kezdetén vált országosan ismertté, amikor az ukrán hadseregnek sikerült megállítania az orosz előrenyomulást, sőt több fronton visszavonulásra is kényszerítette az ellenséget.

Ezzel az ország egyik legnépszerűbb alakjává vált,

amikor azonban népszerűsége túlzottan megnőtt, Volodimir Zelenszkij elnök Londonba küldte nagykövetként – diplomáciai „parkolópályára”.

Zaluzsnij az elmúlt hetekben több interjúban és elemzésben is megszólalt, ami sokak szerint már egyfajta előkészítése lehet egy későbbi politikai szerepvállalásnak.

Legutóbbi írásában, az Ukrajinszka Pravda hasábjain, a külpolitikai és stratégiai hibákra hívta fel a figyelmet: bírálta, hogy Ukrajna túlságosan bízott a budapesti memorandum ígéreteiben, és alábecsülte az orosz fenyegetést.

A tábornok szerint Ukrajna vakon hitt a nemzetközi biztonsági garanciákban, holott valójában csak saját erejére támaszkodhat.

Zaluzsnij retorikájában gyakran megjelennek az erős hadseregre és a patriotizmusra építő jelszavak, ám ezeket pragmatikusabb formában fogalmazza meg, mint a jelenlegi politikai vezetés.

Nem titkoltan a hadsereg és a nemzeti érzelmű tábor támogatására épít, ami veszélyes kihívást jelenthet a kijevi hatalmi elit számára.

Valerij Zaluzsnij londoni nagyköveti kinevezése aligha véletlen, hiszen

Nagy-Britannia jelentős befolyással bír az ukrán politikai színtéren.

Egy esetleges belpolitikai válság esetén a tábornok személye stabilitást, sőt alternatívát is jelenthetne és

egyre többen látják benne a háború utáni Ukrajna lehetséges vezetőjét.

Zaluzsnij megszólalásai komoly fejfájást okoznak az elnöki hivatalban, különösen egy olyan időszakban, amikor az ukrán társadalmat egyre inkább eluralja a háborús fásultság és a bizonytalan jövő miatti kiábrándultság.

