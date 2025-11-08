A globalisták nyugodtan gyűlölhetik Orbán Viktort, de nem az adófizetők pénzéből – mondta a Szabad Európa bezárásáról az USA Globális Médiaügynökségének vezetője

„Az amerikaiaknak nem kellene tovább finanszírozniuk olyan műsorokat, amelyek egy NATO-szövetségest bírálnak” – mondta Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) megbízott vezérigazgatója a Newsmax csatornának, miután ismertették az ügynökség döntését, amely szerint megszüntetik a Szabad Európa, a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatának finanszírozását.

„Az amerikai adófizetők milliókat költenek egy olyan rádió fenntartására, amely nemcsak a magyar embereket, hanem azt is igyekszik lejáratni, ami Magyarországon történik, beleértve a nemzeti mozgalmat is” – mondta Lake azt követően, hogy az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége megszüntette a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálatát.

Hozzátette: „Valójában ez az ország destabilizálását szolgálja”.

„Az amerikai adófizetők pénzét nem szabadna globalista rádióműsorokra fordítani. Magyarország NATO-szövetséges, és a globalisták gyűlölik Orbán Viktort”

– fogalmazott Lake.

A Kongresszus költségvetési bizottságainak írt levelében Lake azt írta, hogy a szóban forgó műsor aláássa Donald Trump elnök külpolitikáját azzal, hogy ellenzi és bírálja Orbán Viktort.

„Az amerikai népnek nem kellene finanszíroznia a globalista, EU-párti rádióműsorokat, amelyek célja egy NATO-szövetségesünk lejáratása” – közölte.

The Globalists are more than welcome to hate our ally Viktor Orbán. What they are not entitled to is the use of YOUR money to destabilize the Hungarian regime via taxpayer-funded programming on Szabad Európa. We’re putting a stop to that.https://t.co/vCb3I4Vbc1 — Kari Lake (@KariLake) November 7, 2025

Lake a Kongresszusnak írt levelében kijelentette, hogy az Amerikai Globális Médiaügynökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az amerikai adófizetők pénzéből ne finanszírozzák az amerikai szövetségesek külföldi bírálatát.

Ennek részeként az ügynökség megszünteti a szövetségi pénzek felhasználását a NATO-partnereknek szóló tartalmak fejlesztésére és terjesztésére.

A Szabad Európát még 2020-ban csatolták az a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) műsorstruktúrájához.

