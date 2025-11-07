Volodimir Zelenszkij kiakadt a Trump-Orbán találkozó miatt

Kiakadt Zelenszkij Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt. Az ukrán elnök az orosz energiával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök különleges bánásmódért folyamodik a Fehér Házhoz, ám Ukrajna nem támogatja a felmentések osztogatását.

Zelenszkij pénteki sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy megítélése szerint Orbán Viktornak nincs eszköze Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának feltartóztatására. Az ukrán elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor azon dolgozik, hogy Donald Trump Magyarországon találkozzon Vlagyimir Putyinnal és azt is leszögezte, hogy elfogadja Budapestet tárgyalási helyszínnek – számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség.

„Ha bármilyen találkozó – bárhol is legyen – tűzszünethez és a háború befejezéséhez vezet, Ukrajna támogatni fogja. De ha az ilyen egyeztetések kizárólag Orbán választási tűzijátékát szolgálják, és nincs kézzelfogható eredményük, azt nem tudjuk támogatni”

– fogalmazott.

Az ukrán elnök elmondta, biztosra veszi, hogy az Orbán-Trump csúcstalálkozón energetikai ügyek is napirendre kerülnek, különösen az orosz vállalatok elleni szankciók vonatkozásában. Kijelentette, hogy

a magyar miniszterelnök különleges bánásmódért folyamodik a Fehér Házhoz, ám Ukrajna nem támogatja a felmentések osztogatását.

„Nem engedhetjük, hogy az oroszok az energián nyerészkedjenek. Meg fogjuk találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából” – mondta Zelenszkij.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Koppenhágában 2025. október 2-án. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)