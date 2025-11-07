Ásóval támadt az emberekre egy férfi Angliában, egy járókelőnek sikerült leterítenie – VIDEÓ

A videón egy férfi látható, aki ásóval hadonászott Derby város egyik utcáján.

Két rendőr és több aggódó civil körbevette a veszélyesen hadonászó férfit. Egyvalaki megpróbálta lefegyverezni, azonban a férfi észrevette őt. Nem sokkal később azonban egy járókelőnek ez hátulról megközelítve sikerült. Földre lökte, majd a rendőrök közbeléptek, hogy megfékezzék a 38 éves férfit, akit ötrendbeli mentősök elleni támadással vádoltak meg. Minden vádpontban bűnösnek vallotta magát; a bíróság 27 heti börtönbüntetésre ítélte.

