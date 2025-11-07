Műsorújság
Ásóval támadt az emberekre egy férfi Angliában, egy járókelőnek sikerült leterítenie – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 16:34

| Szerző: hirado.hu
Ásóval hadonászva fenyegette Derby város lakóit egy 38 éves férfi az Egyesült Királyságban. Az Independent által közölt videón látható a nem mindennapi eset, illetve a lefegyverzés is, amit egy járókelőnek köszönhet meg a brit rendőrség.

A videón egy férfi látható, aki ásóval hadonászott Derby város egyik utcáján.

Két rendőr és több aggódó civil körbevette a veszélyesen hadonászó férfit. Egyvalaki megpróbálta lefegyverezni, azonban  a férfi észrevette őt. Nem sokkal később azonban egy járókelőnek ez hátulról megközelítve sikerült. Földre lökte, majd a rendőrök közbeléptek, hogy megfékezzék a 38 éves férfit, akit ötrendbeli mentősök elleni támadással vádoltak meg. Minden vádpontban bűnösnek vallotta magát; a bíróság 27 heti börtönbüntetésre ítélte.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Independent 

