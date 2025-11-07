Ukrán erők csapást mértek egy oroszországi petrolkémiai üzemre – közölte az ukrán hírszerzés

Ukrajna nagy hatótávolságú drónok segítségével sikeres csapást mért a szterlitamaki petrolkémiai üzemre, amely az oroszországi Baskírföldön található – közölte az ukrán katonai hírszerzés pénteken a Facebookon.

A közlemény szerint a műveletet csütörtökön hajtották végre a hírszerzés egységei.

„It’s smoking, the refinery exploded again”: reports of strange activity at the #Sterlitamak petrochemical plant in #Bashkiria

Monitoring channels report a drone strike on the plant. Local groups mention explosions.#RussianFuelCrisis pic.twitter.com/vAyohFoRmX — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) November 6, 2025

A csapás következtében tűz ütött ki a gyár egyik üzemanyag-adalékot előállító egységében.

A hírszerzés kiemelte, hogy az üzem az orosz petrolkémiai ipar egyik kulcsfontosságú vállalata.

Olyan termékeket állítanak elő benne, amelyek az orosz hadsereg és a hadiipari komplexum szükségleteit szolgálják.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) arról számoltak be a Telegramon, hogy éjjel drónokkal csapást mértek több logisztikai és üzemanyag-energiaipari létesítményre az „ideiglenesen megszállt” Krím félszigeten. A műveletről videófelvételt is közzétettek.

Ukraine’s Special Operations Forces say they successfully hit oil depots in Crimea with drone strikes. pic.twitter.com/13YKatpgfR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2025

Az ukrán drónok többek között eltalálták a hvargyijszkei olajbázist. A támadás eredményeként sikerült megsemmisíteni egy tartályt, amely a becsapódás pillanatában tele volt üzemanyaggal. Hvargyijszke település közelében a műveleti erők két, üzemanyagot szállító tartálykocsikból álló vonatot is eltaláltak egy rakodóállomáson. A becsapódás idején a szerelvények üzemanyaggal voltak megrakva. Számos olajbázis és üzemanyag-kenőanyag raktár találatot kapott Szimferopolban és Bitumne településen. Sikerült megsemmisíteni a tartálypark létesítményeit, és több helyen tűz keletkezett – írta közleményében az SZSZO.

Az ukrán határőrszolgálat mindeközben arról adott hírt, hogy drónkezelői megsemmisítették az orosz hadsereg egyik kommunikációs antennáját és drónindító állását a kurszki irányban. Hozzátették, hogy egy nap alatt drónkezelőik több mint harminc bevetést hajtottak végre az Oroszországgal határos, északkelet-ukrajnai Szumi megyében felderítési és azonosított célpontok elleni csapásmérés céljából.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 128 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 94-et semmisített meg, azonban 11 helyszínen találatot rögzítettek.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 169 összecsapás volt a fronton, a legnagyobb ellenséges nyomás a Donyeck megyei Pokrovszk irányában volt tapasztalható. A vezérkar pénteki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az egymillió 149 ezer főt. Az ukrán erők csütörtökön egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek egy orosz harckocsit, 13 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 248 drónt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)