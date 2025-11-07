Újabb drogcsempész hajó megsemmisítését jelentette be az amerikai hadügyminisztérium

Három ember meghalt egy újabb amerikai hajótámadásban a Karib-tengeren, amelynek célpontja egy kábítószer-csempészettel vádolt hajó volt – jelentette be szerdán Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

A támadás nemzetközi vizeken történt, és „egy terrorista szervezet által üzemeltetett hajót” vett célba – közölte a vezető, aki az X közösségi oldalon közzétett egy légi felvételt a támadásról. Az Egyesült Államok szeptember eleje óta rendszeresen hajt végre légitámadásokat a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedőknek tulajdonítanak. A mostani támadással a csapások halálos áldozatainak száma elérte a hetvenet.

Donald Trump kormánya összesen 18 hajó megsemmisítését jelentette be, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a legénység és a kábítószer-kereskedelem közötti kapcsolatra.

Az amerikai szenátus republikánus képviselői csütörtökön elutasítottak egy határozatot, amely megakadályozta volna Donald Trump elnököt abban, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül támadást indítson Venezuela ellen. Mindez egy nappal azután történt, hogy a kormány tisztviselői közölték a törvényhozókkal, hogy Washington jelenleg nem tervez támadást venezuelai terület ellen. A szenátus 51-49 arányban, nagyrészt pártvonalak mentén szavazott.

Kiemelt kép: Pete Hegseth hadügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago)